Zabezpiecz hortensje przed zimą! Zimowanie hortensji sprawi, że krzew wiosną obrodzi w dwa razy więcej kwiatów! Zbliża się ważny termin

Popularne gatunki hortensji bukietowej są raczej odporne na mrozy i zimowe warunki atmosferyczne. Hortensje całkiem nieźle znoszą ujemnie temperatury i dlatego są tak chętnie hodowane w Polsce. Wiosną i latem bujnie kwitną i potrafią zakwitać do późnej jesieni. Bywa jednak, że hortensja nie kwitnie. Znajomy Japończyk wskazał mi, dlaczego może się tak dziać. Wiele odmień hortensji kwitnie na ubiegłorocznych pędach. Jeżeli zimą one przemarzną to wiosną hortensja nie zakwitnie.

Hortensje - odporność na mróz

Różne odmiany hortensji mają zróżnicowaną odporność na mróz:

Hortensja ogrodowa bywa najbardziej wrażliwa - wymaga starannego zabezpieczenia.

Hortensje bukietowe i krzewiaste cechują się większą odpornością i czasem lepiej radzą sobie w chłodniejszych warunkach.

Vanille Fraise mogą wytrzymać nawet –28 °C, o ile są posadzone w osłoniętym, słonecznym miejscu.

Little Lime, Grandiflora i Limelight tolerują zimno do około –30 °C.

Jak przygotować hortensje na zimę?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że hortensji nie powinno się zabezpieczać zbyt wcześnie. Najlepiej jest poczekać z tym zabiegiem do pierwszych przymrozków. Niższe temperatury pomogą zahartować krzew i sprawią, że hortensja będzie bardziej odporna na działanie warunków atmosferycznych. W tym czasie należy ograniczyć podlewanie i nawożenie, aby sztucznie nie przedłużać okresu wegetacyjnego. W innym przypadku roślina nie będzie gotowa na zimę i może szybko zacząć marnieć. Według znajomego Japończyka najlepszym terminem na przygotowania hortensji na zimowanie jest końcówka listopada. W tym czasie należy szczególnie zadbać o dwa miejsca na hortensji. Pierwszym z nich są dolne pędy oraz korzenie. Należy je odpowiednio zabezpieczyć przed przemarzaniem. Najlepiej do tego sprawdzi się usypany wokół korzeni kopiec z kory. Kolejnym ważnym krokiem w przygotowaniu hortensji do zimy jest zabezpieczenie pędów. Należy je dokładnie i szczelnie owinąć agrowłókniną. Materiał świetnie chroni przed mrozami i wiatrem, a także zabezpiecza przed utratą wilgoci. Tak przygotowania hortensja przetrwa zimę, a wiosną będzie gotowa do kwitnienia.

Jesień to kluczowy moment. Oto kroki, które dobrze przeprowadzić w kolejnych miesiącach:

Stopniowe ograniczanie podlewania - w miarę ochładzania przestajemy intensywnie podlewać, by roślina mogła się „zahartować”.

Czekanie na pierwsze przymrozki - dopiero gdy nadejdą, rozpoczynamy właściwe zabezpieczenia.

Kopczykowanie - dolne pędy i korzenie obsypujemy warstwą kory sosnowej lub mieszanki ziemi i kompostu (może być sama ziemia).

Owijanie agrowłókniną - rośliny po zabezpieczeniu kopczykiem owija się agrowłókniną, by chronić przed utratą wilgoci i dodatkowymi chłodami.

Zawieszanie ochronnych osłon - pędy warto dodatkowo podwiązać lub „ubrać” w włókninę, by nie łamały się pod ciężarem śniegu czy lodu.

Zaprzestanie podlewania zimą - w okresie mrozów hortensje nieraz lepiej pozostawić suche, by nie dopuścić do przemrożenia korzeni.

Jak zabezpieczyć hortensje w donicach?

Hortensje uprawiane w donicach wymagają szczególnej troski jesienią, ponieważ ich system korzeniowy jest bardziej narażony na przemarznięcie niż u roślin rosnących w gruncie. Gdy temperatura zaczyna spadać, donice warto przenieść w osłonięte miejsce - na przykład na werandę, do nieogrzewanej szklarni lub garażu z oknem, gdzie temperatura utrzymuje się powyżej zera, ale nie jest zbyt wysoka. Jeśli nie ma takiej możliwości, pojemnik należy dobrze ocieplić, owijając go słomą, jutą lub agrowłókniną, a od spodu podłożyć styropian, który ochroni korzenie przed mrozem. Górną część rośliny także warto zabezpieczyć, tworząc lekką osłonę z włókniny przepuszczającej powietrze. W okresie zimowym hortensje w donicach podlewa się bardzo oszczędnie - tylko tyle, by podłoże zupełnie nie wyschło. Zbyt wilgotna ziemia może bowiem zamarzać i uszkodzić delikatne korzenie. Wczesną wiosną, gdy minie ryzyko przymrozków, donice można stopniowo wystawiać na zewnątrz, a rośliny przycinać i nawozić, by pobudzić je do ponownego wzrostu.

Rośliny w donicach są bardziej narażone na przemarzanie korzeni, ponieważ gleba w pojemniku szybciej się wychładza. Dlatego:

Obłóż donice warstwą styropianu lub słomy - izolacja od zimna od dołu to podstawa.

Przenieś rośliny do miejsca zacisznego, na przykład do nieogrzewanej szklarni, osłoniętego tarasu lub inspektu, z dostępem do światła.

Owiń górną część hortensji agrowłókniną, zabezpieczając także wierzch donicy.

Podlewanie ograniczaj do minimum - w okresie mrozów unikaj podlewania, a dopiero wiosną stopniowo ją „budź”: podlewaj umiarkowanie, zacznij nawozić i przycinaj uschnięte pędy.