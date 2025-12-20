Grudzień to sezon cytrusów, ale ich skórka może zawierać szkodliwe substancje chemiczne.

Chemiczka Sylwia Panek ostrzega przed ignorowaniem etykiet z informacją „skórka niejadalna”.

Niewłaściwie umyte cytrusy mogą przenosić na miąższ konserwanty i fungicydy, potencjalnie wpływając na zdrowie.

Dowiedz się, jak prawidłowo myć cytrusy, aby bezpiecznie cieszyć się ich smakiem i aromatem.

Skórka pomarańczy i cytryny może być niejadalna

Wielu osobom wydaje się, że skoro cytrusy jemy po obraniu ze skórki, to nie trzeba ich wcześniej myć. Jednak obierając pomarańczę czy mandarynkę przenosimy to, co jest na skórce, na owoc. Poza tym czasami dla uzyskania cytrusowego aromatu używamy owoców ze skórką. Wrzucamy plastry cytryny do lemoniady, ścieramy skórkę do ciasta. Jednak nie każde owoce się do tego nadają, nawet po dokładnym umyciu. Na ten problem zwróciła uwagę Sylwia Panek, chemiczka, która prowadzi na Instagramie popularny profil @wzdrowymdomu.

- Niestety większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że te etykiety też trzeba czytać. A to bardzo duży błąd, bo zdarza się nawet informacja:❌”Skórka nie nadaje się do spożycia” Nieświadomy konsument kupuje sobie taką cytrynkę i wrzuca ją ze skórką do herbaty lub ściera ją do wypieków. Zjada coś, czego nie powinien. Inny kupuje kilka kilogramów takich cytrusów i robi z nich nalewkę, używając do tego również skórek, które moczą się w alkoholu przez kilka tygodni. Niestety problem polega na tym, że niektóre z tych substancji są trudne do usunięcia, a największym problemem jest prawdopodobnie imazalil, który jak pokazują badania, jest również trudny do usunięcia podczas mycia owoców – zwraca uwagę na Instagramie @wzdrowymdomu.

W czasie transportu i magazynowania cytrusów na ich skórkach gromadzi się brud, kurz oraz substancje chemiczne zabezpieczające owoce przed pleśnią i gniciem. Wśród stosowanych środków znajdują się m.in. wspomniany już imazalil i tiabendazol. Te konserwanty i fungicydy mogą podrażniać, zaburzać gospodarkę hormonalną, a spożywane w większych ilościach są podejrzewane o działanie rakotwórcze. Owoce bywają także pokrywane woskami i nabłyszczaczami, co dodatkowo utrudnia ich czyszczenie i może przenosić się na dłonie oraz do miąższu podczas obierania.

Chemiczka przypomina więc, by czytać etykiety i uważniej podchodzić do spożywania cytrusów poza domem.

- Owoc wygląda pięknie. Lśni. Pachnie.Ale skórka nie jest przeznaczona do jedzenia ani nawet do napojów.Dlatego, kiedy widzę plaster cytryny w lemoniadzie w restauracji, naprawdę mam opór, żeby ją pić. Bo wiem, że:– nikt nie sprawdził, czy skórka była jadalna– nikt nie pyta, czym była zabezpieczona po zbiorach– a nawet nie wiem, czy ktokolwiek próbował ten owoc umyć. Jeśli na owocu jest informacja „skórka niejadalna”, to ja ją traktuję serio.Nie wrzucam jej do herbaty.Nie robię lemoniady „dla aromatu”.Nie ścieram do ciasta – zaznacza Sylwia Panek.

Jeśli planujemy wykorzystać skórki cytrusów do ciasta lub napojów, najlepiej sięgnąć po ekologiczne niewoskowane owoce. Pozostałe zjeść dopiero po umyciu.

Jak myć cytrusy?

Mycie cytrusów usuwanie tylko środki chemiczne, ale także alergeny takie jak kurz czy pleśń, co zmniejsza ryzyko reakcji alergicznych. W przypadku dzieci ma to szczególne znaczenie – brud i chemia z owoców mogą łatwo przedostać się do organizmu, jeśli owoce nie zostaną wcześniej właściwie oczyszczone. Skuteczne umycie cytrusów wymaga czegoś więcej niż tylko opłukania pod bieżącą wodą. Zacznij od opłukania owoców letnią wodą, delikatnie pocierając je dłońmi, aby usunąć widoczny brud. Następnie w litrze ciepłej wody rozpuść 1 łyżeczkę sody. Namocz cytrusy na 10–15 minut – to pomaga rozpuścić warstwy zabezpieczające i usunąć pestycydy. Później zanurz, na kilka minut, owoce w roztworze wody i octu (3:1). Ocet działa antybakteryjnie oraz pomaga rozłożyć część chemikaliów. Po namoczeniu umyj owoce pod bieżącą wodą i osusz papierowym ręcznikiem.