Zrób to z truskawkami przed ich zjedzeniem, a będą naprawdę czyste. Samo płukanie owoców nie wystarczy. Mycie truskawek

Czas na BADANIE psów i kotów – sprawdź, jak zrobić to bez stresu i taniej

Bezpośredni pociąg z Polski do Chorwacji już w czerwcu 2025. Rozkład jazdy i ceny biletów

Zrób to z truskawkami przed ich zjedzeniem, a będą naprawdę czyste

Powoli na straganach i w warzywniakach pojawiają się truskawki. Nie da się ukryć, że to jedne z najchętniej spożywanych owoców sezonowych w Polsce – są słodkie, soczyste i pełne witamin. Jednak zanim trafią na talerz, warto dowiedzieć się, jak je prawidłowo umyć, by usunąć z nich nie tylko piasek czy owady, ale również pozostałości pestycydów, zanieczyszczenia z transportu czy bakterie. Zapewne każdy z nas doskonaleWie, że zanim zjemy truskawki, należy je umyć. Tym bardziej, jeśli zakupione przez nas owoce pochodzą z nieznanego nam źródła. Wówczas mogą znajdować się na nich nie tylko toksyczne substancje, ale także przeróżne bakterie i jaja pasożytów. Dlatego samo Umycie truskawek pod bieżącą wodą może okazać się niewystarczające. Jak zatem prawidło myć truskawki? Zrób to, zanim je zjesz, a będą naprawdę czyste.

Jak myć truskawki, aby były czyste?

W myciu truskawek istnieje kilka zasad, które nie tylko sprawią, że owoce będą czyste, ale także pozwolą zachować ich niepowtarzalny smak. Po pierwsze nigdy nie usuwaj szypułek z truskawek przed ich myciem. To ważne, ponieważ bez szypułek owoce chłoną wodę jak gąbka, co może pogorszyć ich smak i konsystencję. Najpierw Umieść truskawki w sitku i dokładnie opłucz pod bieżącą, zimną wodą. Następnie przygotuj dla nich kąpiel. To ważne, jeśli chcesz pozbyć się ewentualnych pestycydów lub mikroorganizmów. Zanurz truskawki na kilka minut w roztworze wody z octem (proporcja 3:1) lub w lekko osolonej wodzie. Po takim zabiegu należy owoce jeszcze raz przepłukać czystą wodą. Na koniec osusz owoce i smacznego.