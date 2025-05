Wymieszaj w wiadrze i podlewaj tym borówkę amerykańską co 2 tygodnie. Latem nie starczy Ci pojemników na owoce. Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

Wystarczy 10 g tego, a borówka amerykańska będzie lepiej owocować

Borówka amerykańska to hit polskiej kuchni. Jest nie tylko bardzo zdrowa (zawiera witaminy C, K, A, E, witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B9) oraz kwas foliowy), ale także wyjątkowo uniwersalna w kuchni. Możesz wykorzystać ją do ciast, owsianek lub jeść solo. Borówka amerykańska to również chętnie wybierany krzew owocowy do polskich ogrodów. Jest ona stosunkowo łatwa w uprawie i rośnie praktycznie na terenie całej Polki.

Aby móc latem cieszyć obfitymi zbiorami należy borówce amerykańskiej zapewnić odpowiednie warunki wzrostu oraz owocowania. Bez tego nawet najlepsze i najdroższe nawozy nic nie wskórają. Borówka amerykańska najlepiej rośnie na dobrze nasłonecznionych stanowiskach w wilgotnej, próchniczej glebie. Świetnym zabiegiem dla borówki amerykańskiej jest mulczowanie, czyli przykrywanie gleby materiałem organicznym. W ten sposób ogranicza się utratę wody przez ziemię i zapobiega rozrastaniu się chwastów. Podłoże pod borówkę amerykańską powinno być odpowiednio kwaśne o pH na poziomie nie większym niż 4,5 Warto wcześniej je zakwaszać torfem lub kompostem. W sklepach ogrodniczych możesz kupić gotowe mieszanki ziemi pod borówkę amerykańską.

Stosując nawozy do borówki amerykańskiej warto również wybierać te o działaniu zakwaszającym. Świetnie sprawdzą się w tym przypadku fusy z kawy lub skórki po bananach. Rewelacyjnym nawozem do borówki amerykańskiej jest także kwasek cytrynowy. Świetnie zakwasza glebę i stymuluje pobieranie składników odżywczych z gleby. Dodatkowo ma on działanie bakteriobójcze oraz grzybobójcze. Aby przygotować nawóz na bazie kwasu cytrynowego musisz wymieszać 10 gramów proszku z 10 litrami wody (najlepiej deszczówki). Tak przygotowaną mieszanką podlewaj krzewy borówki amerykańskiej. Zwróć uwagę, by aplikować bezpośrednio na glebę. Zmoczone nią liście i owocowe mogą być bardziej podatne na choroby i ataki szkodników. Stosuj ten nawóz gdy liście borówki amerykańskiej żółkną i nie chce ona owocować.

