Już 1 konewka wystarczy, aby storczyk obficie zakwitł. Ta domowa odżywka sprawia, że storczyk będzie uginać się kwiatów. Domowy nawóz do storczyków

Domowy nawóz do storczyków. Podlewaj je tym, a kwiaty będą wszędzie

Storczyki pochodzą z Azji. To właśnie tam hoduje się najwięcej odmian. W Polsce najczęściej wybiera się gatunki Falenopsis, Dendrobium, Cymbidium i Katleja. Storczyki już od wielu lat uchodzą za najpopularniejsze kwiaty doniczkowe w polskich domach. Często wręcza się je w ramach prezentu z okazji urodzin, Dnia Matki czy jako drobny upominek na nowe mieszkanie. Orchidee są proste w pielęgnacji, kwitną przez wiele lat, a ich kwiaty kojarzą się z pięknem i elegancją.

Zdarza się, że storczyk nie chce zakwitnąć. Powodem takiego stanu rzeczy może być brak substancji odżywczych. Kwiaty doniczkowe także wymagają regularnego nawożenia. Dziek temu będą miały zapewniony stały dostęp do potrzebnych witamin i minerałów. Na storczyki pobudzająco zadziała domowa odżywka z żelatyny. To naturalny steryd, który pobudzi storczyki do bujnego wzrostu oraz obfitego kwitnienia. Jak przygotować taką odżywkę do storczyków? Wystarczy, że wymieszasz 1 łyżkę żelatyny w ciepłej wodzie. Zrób to bardzo dokładnie tak, aby nie pozostały żadne grudki. Całość powinna tworzyć wodnisty roztwór. Tak przygotowaną odżywką podlewaj storczyka raz na kilka tygodni. Żelatyna zawiera między innymi azot, który wpływa na długość i jakość kwitnienia. Ma ona także białko, które dostarcza kwiatom aminokwasy. Dodatkowo żelatyna wzmacnia układ korzeniowy chroniąc go przed wieloma chorobami.

Jak podlewać storczyki? Ważne zasady?

Storczyki pochodzą z wilgotnego klimatu. Potrzebują odpowiedniej ilości wody, zarówno do podlewania, jak i w powietrzu. W sezonie grzewczym warto zadbać o regularne zraszane liści. Jeżeli w pomieszczeniu jest suche powietrze to możesz obok doniczki postawić miskę z wodą. Parująca woda będzie zwilżała powietrze do odpowiedniego poziomu.

Podlewając storczyki należy pamiętać, by ich nie przelać. Może to prowadzić do gnicia korzeni. Ogrodnicy wskazują, by podlewać storczyki raz w tygodniu. Nalej wody do doniczki, odczekaj chwilę, a następnie usuń nadmiar z podstawki. W ustaleniu częstotliwości podlewania storczyków może pomóc kolor ich korzeniu. Jeżeli są zielone to możesz wstrzymać się z podlewaniem. Białe korzenie oznaczają, że trzeba podlewać kwiat. Do podlewania storczyków używaj odstanej wody. Zawiera ona mniej związków mineralnych odpowiadających za twardość wody. Jeżeli woda w kranie jest bardzo twarda to do podlewania warto ją przegotować i ostudzić.