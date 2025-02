Zrób to teraz ze storczykiem, a dzięki temu miał więcej kwiatów. Ogrodnicy wskazują, że powinno się to robić raz na dwa lata. Bezpiecznie przesadzanie storczyków

Dlaczego storczyki marnieją po zimie?

Zima to nie jest łatwy czas dla kwiatów doniczkowych. Mimo, że nie maja one dostępu do trudnych warunków atmosferycznych, jak rośliny w ogrodzie to nadal zima mocno wpływa na kwiaty doniczkowe. W tym okresie nie tylko mają one ograniczony dostęp do światła słonecznego,a także do wody. Suche powietrze od nagrzanych grzejników to największy wróg wielu kwiatów doniczkowych. Sprawia one, że liście żółkną i stają się przesuszone. W okresie zimowym pamiętaj nie tylko o regularnym podlewaniu, ale także zraszaniu liści oraz łodyg. Może się zdarzyć, że storczyki po zimie będą wymagały przesadzenia. Podstawowym znakiem, że czas na nową doniczkę są wystające i przesuszone korzenie storczyka. Rozrost korzenie to alarm, że roślina wymaga natychmiastowego przesadzenia. Ogrodnicy wskazują, że orchidee powinno się przesadzać raz na dwa lata. Jest to ściśle powiązanie z ziemią i podłożem w doniczce. Storczyki lubią luźne, półprzepuszczalne podłoże, a wraz z czasem ulega ono rozkładowi i staje się bardziej zbite. Utrudnia do dostęp powietrza i sprawia, że storczyk zaczyna marnieć. Najlepszy czas na przesadzenie to wczesna wiosny. W tym okresie roślina najlepiej się przyjmuje, a korzenie szybko się regenerują. Jeżeli jednak roślina zaczyna marnieć w innym okresie to nie czekaj. Przesadź ją od razu.

Jak przesadzić storczyka?

Zanim wyjmiesz roślinę z doniczki wpierw ją podlej. Dzięki temu korzenie nie będą suche i nie będą się łamać.

Ostrożnie wyjmij storczyka z doniczki.

Dokładnie usuń resztki podłoża spomiędzy korzeni.

Korzenie obejrzyj i utnij staje i przesuszone.

Na spod doniczki wysyp nowe podłoże, włóż storczyk i delikatnie obsyp go kolejną częścią podłoża.

Podłoże do storczyków musi być luźne i przepuszczalne. Najczęściej używa się gotowych mieszanek, które kupisz w każdym sklepie ogrodniczym. Podłoże do storczyków można przygotować samodzielnie. Potrzebna będzie do tego kora sosnowa, keramzyt oraz torf.

Autor: