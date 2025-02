Przygotuj czubatą łyżkę i podsyp tym skrzydłokwiat. W 2 tygodnie roślina wyraźnie się wzmocni i podniesie. Domowy nawóz do skrzydłokwiatu

Jak pielęgnować skrzydłokwiat zimą i wiosną?

Nawet rośliny doniczkowe po zimie potrzebują dodatkowego wsparcia. Zimowe miesiące to czas, gdy większość kwiatów przechodzi w stan spoczynku. W tym czasie rośliny regenerują się i przygotowują do kolejnego sezonu kwitnienia. Ogrodnicy wskazują, że zimą należy całkowicie zrezygnować z nawożenia (wyjątkiem są kwiaty kwitnące zimą) oraz ograniczyć podlewanie. Stosowanie nawozów można rozpocząć na przełomie lutego i marca, aby wzmocnić rośliny przed nadchodzącym sezonem wegetacji.

Skrzydłokwiat to wyjątkowa roślina doniczkowa. Nie tylko jest efektowna i łatwa w pielęgnacji, ale to także naturalny oczyszczacz powietrza. Skrzydłokwiat świetnie filtruje toksyny z powietrza. Jest polecany dla alergików i astmatyków, a najlepiej sprawdza się postawiony w sypialni lub pokoju dla dziecka.

Pielęgnacja Skrzydłokwiatu nie jest trudna. Wystarczy podstawowa wiedza. Zimą należy pamiętać o regularnym podlewani. Roślina musi mieć wilgotna ziemię. Do podlewania zawsze używaj przegotowanej, odstanej wody. Pamiętaj także, aby nie przelewać kwiatu. Jeżeli zauważysz stojącą wodę w podstawce doniczki to zawsze ją odlewaj. W innym przypadku możesz doprowadzić do gnicia korzeni. Skrzydłokwiat lubi także wilgoć w powietrzu. Zimą unikaj stawiana go obok nagrzanych kaloryferów i raz w tygodniu zraszaj liście skrzydłokwiatu. Różnie ważne, co podlewanie, jest odpowiednie stanowisko. Skrzydłokwiat lubi dobrze nasłonecznione miejsca, ale bez bezpośrednich promieni słonecznych, które mogą popalić liście. Do pielęgnacji skrzydłokwiatu najlepiej sprawdzi się ziemia próchnicza bogata w torf lub piasek.

Już 4 łyżki tego odżywią marniejący skrzydłokwiat. Roślina momentalnie się podniesie

Najprostszym sposobem nawożenia skrzydłokwiatu jest podsypywanie ziemi w doniczce. Świetnie sprawdza się do tego fusy po kawie - klasycznej zawierającej kofeinę. Wystarczy, że raz w miejscu wsypiesz kilka łyżeczek fusów po kawie do doniczki i delikatnie wymieszasz. Fusy po kawie to bogactwo potrzebnych roślinom substancji odżywczych. Przede wszystkim zawierają one azot, który bierze udział w procesach kwitnienia. Wydłuża je i wzmacnia układ korzeniowy roślin. Dodatkowo azot delikatnie zakwasza glebę. Odżywka z fusów po kawie zawiera także potas i fosfor, które niezbędne są do prawidłowego wzrostu oraz rozwoju roślin.

Fusy po kawie można zastosować również w formie płynnej. W takim przypadku wystarczy, że wymieszasz około 5 łyżek świeżych fusów z wodą i odstawisz na około jedna dobę. Po tym czasie należy dokładnie przecedzić wywar i podlewać nim skrzydłokwiat raz na miesiąc.

