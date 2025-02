Koniecznie w lutym wsyp 3 łyżki do storczyka. Japoński ogrodnik zdradza sposób na okazałe kwiaty. Nawóz, dzięki któremu storczyk wystrzeli niczym grzyby po deszczu

Zimowa pielęgnacja storczyka. Domowy nawóz, które wzmocni kwitnienie

Kwiaty doniczkowe zimą najczęściej przechodzą w stan spoczynku, podczas którego przygotowują się do okresy kwitnienia. Podobnie jak w przypadku roślin ogrodowych w tym czasie zaniechuje się nawożenie, a podlewania ogranicza do minimum. Wyjątkiem są rośliny doniczkowe kwitnące zimą. W ich przypadku nawożenie powinno zacząć się kilka tygodni przed kwitnieniem. Storczyki to wieloletnie kwiaty, których niektóre odmiany kwitną nawet zimą. W przypadku gatunków wypuszczających pąki wiosną i latem przełom lutego i marca to ważny czas. W tym okresie można powoli zacząć nawożenie storczyków. Pamiętaj, że kwiaty doniczkowe nie mają dostępu do świeżej gleby i zawartych z niej substancji odżywczych. Należy jest dostarczać od zewnątrz. Ten domowy nawóz do storczyków sprawi, że roślina się wzmocni i szybko wypuści nowe pąki.

Początek okresu wegetacji to czas kiedy rośliny wymagają wzmocnienia. Świetnie sprawdzi się do tego znany, naturalny antybiotyk, czyli czosnek. W wersji dla leniwych, wystarczy, że kilka razy w miesiącu podsypiesz storczyka sproszkowanym czosnkiem. Innym sposobem jest posiekanie kilku ząbków czosnku i zalanie go 3 litrami wrzącej wody. Całość odstawia się na jedną dobę w ciemnie miejsce, a po tym czasie podlewa się storczyki. Czosnek jako naturalny antybiotyk chroni rośliny przed wieloma chorobami oraz szkodnikami. Dodatkowo wzmacnia system korzeniowy oraz stymuluje procesy kwitnienia.

Jak dbać o storczyka w lutym?

Koniec zimy to bardzo ważny czas w pielęgnacji kwiatów. Rośliny budzą się do sezonu wegetacyjnego. W tym czasie należy je dokładnie i regularnie podlewać. Storczyki lubią dodatkowo wilgotne powietrze, dlatego też nie zapominaj o zraszaniu liści wodą. Stosuj do tego miękką, przegotowaną wodę. W okresie grzewczym unikaj stawiania storczyków obok grzejników. Wysuszone powietrze nie będzie dobrze na nie wpływać.

Bardzo ważnym elementem pielęgnacji storczyków jest podłoże. Kwiaty te lubią przepuszczalne podłoże. W sklepach ogrodniczych możesz kupić specjalne mieszanki do storczyków. Jednak, gdy chcemy sami stworzyć odpowiednie podłoże, powinno się ono składać z: kory sosnowej, keramzytu i torfu. Kiedy przesadzamy storczyki, łatwo jest uszkodzić korzenie. Warto je wtedy zasypać cynamonem, który ma właściwości grzybobójcze.

