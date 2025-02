Raz w miesiącu podsypuję tym zamiokulkasa. On w podziękowaniu rośnie jak na drożdżach, a liście stają się ciemnozielone. Domowy nawóz do zamiokulkasa

Kiedy nawozić zamiokulkasa?

Zima stanowi wyzwanie nie tylko dla roślin w ogrodzie. Również kwiaty doniczkowy są w tym czasie narażone na wiele niesprzyjających im czynników pogodowych. W przypadku roślin doniczkowych zimą najpoważniejszym problemem jest suche powietrze. Nagrzane grzejniki bardzo mocno przesuszają powietrze w pomieszczeniach, co za tym idzie źle wpływają na kondycję wielu kwiatów. Zamiokulkas, podobnie jak storczyki, zimą potrzebuje regularnego zraszania wodą. Raz w tygodniu obficie spryskaj liście zamiokulkasa odstaną i przegotowaną wodą. Aby nawilżyć powietrze wokół rośliny możesz postawić obok doniczki miskę z wodą. Parująca woda będzie nawilżała powietrze i dobrze wpływała na kwiaty. Przełom lutego i marca to czas, gdy można zacząć nawożenie roślin doniczkowych. Dzięki temu jeszcze przed sezonem wegetacji otrzymają one potrzebną dawkę substancji odżywczych, które wzmocnią system korzeniowy oraz poprawią ogólną kondycję kwiatów. Rośliny doniczkowe można nawozić aż do późnej jesieni.

Raz w miesiącu podsypuję tym zamiokulkasa, a on rośnie jak szalony

Świetną opcją, aby szybko i skutecznie odżywić zamiokulkasa jest sproszkowany nawóz, który wystarczy dodać do ziemi w doniczce. Jego przygotowanie zajmie Ci kilka sekund i jest od razu gotowy do użycia. Przygotuj kilka łyżek zwykłej soczewicy o zmiksuj ją na drobny proszek. Tak przygotowany nawóz wsyp do ziemi zamiokulkasa delikatnie ją mieszając. Soczewica to ogromne bogactwo witamin i minerałów. Zawiera ona między innymi azot, który potrzebny jest rośliną na wiosnę. Bierze on udział w procesach fotosyntezy, wzmacnia oraz wydłuża procesy kwitnienia, a także poprawia system korzeniowy roślin. Dodatkowo soczewica zawiera także potas, bor oraz fosfor. Składniki te pozytywnie wpływają na kondycję roślin, wzmacniają pędy i łodygi, a także wpływają na ciemnozielony kolor liści zamiokulkasa.

Autor: