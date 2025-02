Przestawiłam swojego kaktusa w to miejsce, a ten wypuścił kwiat. Wiosną wyglądał jak z magazynu ogrodniczego. Co zrobić, aby kaktus zakwitł?

Wsyp 4 łyżki do słoiczka i postaw w toalecie, a aromatyczny zapach rozniesie się po całym pomieszczeniu. Usunie brzydkie zapachy na dobre. Naturalny zapach do toalety

Zrób to teraz i na Wielkanoc podlewaj hortensje. Zakwitną niczym w azjatyckim ogrodzie botanicznym. Domowy nawóz do hortensji, dzięki któremu już nigdy nie kupisz go w sklepie

Przestawiłam swojego kaktusa w to miejsce, a ten wypuścił kwiat

Swego czasu kaktusy w doniczkach były niezwykle popularnymi roślinami i stały niemal na każdym parapecie w domu. Z pewnością swoją sławę zawdzięczają niebanalnemu wyglądowi, ale też temu, że są roślinami niezwykle łatwymi w pielęgnacji. Wystarczy zapewnić im odpowiednie nawodnienie, nasłonecznienie, a będą dorodnie rosły. Warto oczywiście też raz na jakiś czas dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych, które je wzmocnią i pobudza do wzrostu. Choć kaktusy wyglądają na rośliny raczej surowe, to tylko pozory. Otóż nie każdy wie, że odpowiednio pielęgnowany kaktus może zakwitnąć. Wypuszcza wówczas kolorowy kwiat. Co zrobić, aby kaktus zakwitł? Ja przestawiłam swoją roślinę w to miejsce w swoim domu, a ten wiosną wypuściła kwiat.

Co zrobić, aby kaktus zakwitł?

Co dokładnie należy zrobić, aby nasz kaktus zakwitł? Zacznijmy od tego, że kaktusy dla prawidłowego rozwoju i kwitnienia muszą przejść odpowiedni okres spoczynku. Co to oznacza? Otóż te rośliny powinny od października do końca marca spędzić w chłodniejszym miejscu. Wówczas należy ograniczyć ich podlewanie do jednego w miesiącu i całkowicie zaprzestać nawożenia. Po tym okresie trzeba przestawić kaktusa w mocno nasłonecznione miejsce - najlepiej na parapet okna wychodzącego na południe. Dzięki temu już wiosną nasz kaktus może wypuścić swoje pierwsze kolorowe kwiaty.

Pielęgnacja kaktusów

Kaktusy warto podlewać raz na 2 lub 3 tygodnie. Nadmiar wody z podstawki zawsze należy odlać, aby uniknąć gnicia korzeni. Odżywianie kaktusów nie jest czasochłonne i nie wymaga specjalistycznych odżywek. Wystarczy, że zadbasz o prawidłowe podłoże i drenaż. Kaktusy to rośliny, których naturalnym środowiskiem są gorące kraje, dlatego takie właśnie warunki należy im zapewnić również w domu. Wystaw je na parapet skąpany w słońcu i w takim właśnie miejscu powinien być ustawiony przez cały okres wzrostu, a więc od kwietnia do września.

