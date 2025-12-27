Po świątecznym gotowaniu piekarnik często wymaga gruntownego czyszczenia, a zaniedbania mogą wpływać na smak potraw.

Istnieje sprytny trik na mocno przypalony piekarnik, który oszczędza czas i wysiłek, gdy tradycyjne metody zawodzą.

Dla zwolenników domowych rozwiązań, soda oczyszczona i ocet nadal pozostają skutecznym sposobem na uporczywy brud.

Odkryj łatwe metody na przywrócenie blasku piekarnikowi i ciesz się czystą kuchnią bez zbędnego wysiłku!

Jak szybko wyczyścić piekarnik?

O czystość piekarnika warto dbać przy każdym użyciu, bo zabrudzony nie tylko niezbyt ładnie się prezentuje, ale także wpływa na smak potraw. Resztki sosu, tłuszczu czy ciasta, które zostały po przyrządzaniu jedzenia, przypalają się, tworząc kolejne warstwy brudu, które z czasem coraz trudniej usunąć. Na szczęście jest świetny sposób, by przywrócić piekarnikowi dawny blask, bez większego wysiłku. Wykorzystaj tabletkę do czyszczenia zmywarki oraz folię aluminiową. Na początek jednak wyjmij wszystkie rzeczy z piekarnika, następnie wymieć okruchy (jeśli jakieś są). Następnie połóż na blaszce tabletkę do czyszczenia zmywarki i zalej ją wrzątkiem. W międzyczasie spryskaj lekko wodą piekarnik w środku. Gdy tabletka się rozpuści, namocz w płynie gąbkę i wyszoruj piekarnik łącznie z szybą. Dzięki temu krokowi uda się usunąć pierwszą warstwę brudu. Gąbka zmieni kolor na czarny. Wypłucz ją i przetrzyj zabrudzone powierzchnie, aby usunąć wszelkie pozostałości. Jeśli to nie wystarczy, nałóż miksturę z rozpuszczoną tabletką na zabrudzone miejsca i rozłóż na nich folię aluminiową. Pozostaw na 10 minut. Dzięki aluminium warstwowe zabrudzenia zmiękną i znacznie łatwiej będzie je usunąć. Zgnieć folię i użyj jej do zeskrobania wszelkich pozostałości. Następnie jeszcze raz umyj piekarni czystą wodą.

Soda i ocet pomogą wyczyścić piekarnik

Jeśli mamy trochę więcej czasu, możemy wykorzystać domowy sposób na czyszczenie piekarnika. Potrzebujesz tylko sody oczyszczonej, wody, octu, wilgotnej ściereczki do naczyń, gumowych rękawiczek i butelki ze spryskiwaczem. Dobrą alternatywą dla sody oczyszczonej może być też amoniak. W małej misce wymieszaj 1/2 szklanki sody oczyszczonej z kilkoma łyżkami wody, aż uzyskasz konsystencję pasty. Rozsmaruj pastę wewnątrz piekarnika. Jeśli piekarnik jest szczególnie zabrudzony, użyj do tego gumowych rękawiczek. Jeśli pasta zmieni kolor na brązowawy, jest to normalne. Pamiętaj, aby przykryć każdą część piekarnika w przeszłości – łącznie ze szklanymi drzwiami. Pozostaw roztwór sody oczyszczonej w piekarniku na 12 godzin (lub na noc). Po tym czasie weź wilgotną ściereczkę do naczyń i wytrzyj wnętrze tak dokładnie, jak to możliwe. Następnie wlej trochę octu spirytusowego do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj nim całe wnętrze piekarnika, dzięki temu będzie dokładnie wyczyszczony i lśniący. Później ostatni raz przetrzyj wilgotną szmatką, czyszcząc każdy zakamarek, tak by na ściankach piekarnika nie pozostały resztki sody oczyszczonej.