Wystarczyły 3 czubate łyżki, aby piekarnik znów był czysty. Bez szorowania usunęłam brud i spalone resztki jedzenia. Sposób na czyszczenie piekarnika

Czysty piekarnik to podstawa smacznych potraw i długiej żywotności sprzętu.

Trudne zabrudzenia w piekarniku to już przeszłość – wystarczy jeden proszek i folia aluminiowa.

Odkryj sprawdzony sposób na lśniący piekarnik, który zaskoczy Cię swoją skutecznością!

Weź 5 łyżek tego proszku, a piekarnik znów będzie idealnie czysty

Osadzający się tłuszcz oraz zbierające się resztki jedzenia negatywnie wpływają na smak przygotowywanych potraw. Dodatkowo, zabrudzenia w piekarniku mogą wpływać na awaryjność sprzętu. Warto zatem regularnie czyścić cały piekarnik. Dzięki temu przez długie lat będzie działał bezawaryjnie.

Czyszczenie piekarnika to jednak nie łatwe zadanie. Większość zabrudzeń powstaje w wysokich temperaturach, które po wystygnięciu zastygają i tworzą trudną do wyszorowania skorupę. Eksperci od czystości do czyszczenia piekarnika radzą sięgać po preparaty, które potrafią rozpuszczać zabrudzenia. To między innymi ocet, kwasek cytrynowy, a także detergenty do czyszczenia kominków. Świetnym sposobem na wyczyszczenie piekarnika jest także soda oczyszczona i folia aluminiowa.

Zanim zaczniesz czyścić wnętrze piekarnika zdemontuj szybę (jeżeli to możliwe) i namocz ją przez kilka godzin w roztworze wody i sody oczyszczonej. Następnie szufelką wymieć wszystkie okruchy z piekarnika. Weź 5 łyżek sody oczyszczonej, obficie posyp nią całe wnętrze piekarnika i spryskaj niewielką ilością wody, by powstała gęsta pasta. Jeżeli chcesz doczyścić także ścianki w piekarniku do na początku wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą w równych proporcjach i tak powstałą papkę wklep w zabrudzenia. Całość odstaw na 3 godziny. Dzięki temu soda oczyszczona zacznie działać i usuwać stare zabrudzenia. Po kilku godzinach weź folię aluminiowa i zwiń ją w kulkę. Dokładnie wyczyść nią wszystkie zakamarki piekarnika. Folia aluminiowa działa podobnie jak druciane gąbki i szczotki, ale jest delikatniejsza dla czyszczonych powierzchni i ich nie zarysuje.

Jak na szybko wyczyścić piekarnik?

Regularnie czyszczony piekarnik nie zawsze będzie wymagał gruntownego czyszczenia. Jeżeli nie jest on bardzo zabrudzony wystarczy raz na jakiś czas umyć go mieszanką wody i octu. Wymieszany ocet z wodą należy zaaplikować na zabrudzenia i pozostawić na jakiś czas. Następnie wystarczy całość przemyć wodą z dodatkiem płyny do naczyń. Ocet świetnie rozpuści niewielkie ilości spalenizny, a także odświeży czyszczoną powierzchnię.