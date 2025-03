Prosty jak drut sposób na przypalony piekarnik. Połóż na blachę i nastaw piekarnik, a tłuszcz i spaleniznę zmyjesz bez szorowania. Czyszczenie piekarnika

Prosty sposób na czyszczenie przypalonego piekarnika

Bardzo ważne jest, aby raz na jakiś czas należy porządnie wyczyścić piekarnik, a najlepiej robić to regularnie na przykład raz w miesiącu (oczywiście w zależności od częstotliwości korzystania ze sprzętu), aby zapobiec mocnemu przywieraniu przypalonego jedzenia do wnętrza urządzenia, rusztu, czy blachy. Kiedy piekarnik wymaga czyszczenia, bo widzimy w jego wnętrzu przypalony tłuszcz i resztki jedzenia, wiele z nas ma przed oczami wizję mozolnego szorowania jego wnętrza i stosowania silnej chemii. Jednak jak się okazuje, wcale to nie musi tak wyglądać. Istnieje pewien prosty sposób na przypalony piekarnik, który pomoże nam wyczyścić urządzenie bez szorowania i stosowania silnych detergentów. Wystarczy jedna kapsułka do zmywarki i odrobina gorącej wody. Jak wyczyścić piekarnik tabletką do zmywarki?

Połóż na blasze i zalej wodą. Czyszczenie piekarnika tabletką do zmywarki

Oczywiście, zanim rozpoczniesz czyszczenie piekarnika tabletką do zmywarki, opróżnij jego wnętrze. Na blachę wlej około 5 szklanek gorącej wody, wrzuć 1 kapsułkę do zmywarki i nastaw piekarnik na 100 stopni na 2 godziny. Po upływie tego czasu wystarczy przetrzeć wnętrze piekarnika ręcznikiem papierowym lub ściereczką z bawełny. Otóż taki sposób znakomicie zmiękczy zabrudzenia wewnątrz piekarnika, dzięki czemu o wiele łatwiej będzie je usunąć. Jeśli nie masz w domu kapsułki do zmywarki, możesz zastąpić ją octem. Zagotuj wodę z octem w proporcji 1:1 w garnku i przelej do naczynia żaroodpornego. Ten wstaw do piekarnika nagrzanego do 100 stopni Celsjusza i pozostaw na 1 godzinę.

Domowy sposób na czyszczenie piekarnika

Niewiele osób wie, że piekarnik można skutecznie wyczyścić, stosując domowe sposoby. Tu pomocna jest folia aluminiowa, która doskonale zastępuje czyścik, czy gąbkę, a nawet można rzec, że jest od nich skuteczniejsza w usuwaniu zabrudzeń. Zwiń kawałek folii w kulkę, posyp zabrudzoną powierzchnię piekarnika sodą oczyszczoną lub przygotowaną wcześniej pastą z sody i staranie szoruj kulką folii każde zabrudzenie. Na koniec spłucz letnią wodą i gotowe. Przypalone jedzenie czy tłuszcz zniknie raz na zawsze.

