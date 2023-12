Przeżył śmierć kliniczną. To, co ujrzał, mrozi krew w żyłach. „Jakbym był w królestwie duchów”. Tak wygląda niebo?

Jednym ze sposobów czyszczenia piekarnia jest użycie tabletki do zmywarki, jednak to także dosyć agresywny środek chemiczny, który może mieć niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego warto zastosować inny sposób. Mycie piekarnika zajmie jedynie pięć minut (plus czas namaczania) i będzie kosztowało grosze.

Jak wyczyścić piekarnik w 5 minut? Prosty sposób, dzięki któremu pozbędziesz się spalenizny i starego tłuszczu

Świetnym sposobem na czyszczenie piekarnika jest użycie prostego, domowego rozwiązania. Potrzebujesz tylko sody oczyszczonej, wody, octu, wilgotnej ściereczki do naczyń, gumowych rękawiczek i butelki ze spryskiwaczem. Dobrą alternatywą dla sody oczyszczonej może być też amoniak. W małej misce wymieszaj 1/2 szklanki sody oczyszczonej z kilkoma łyżkami wody, aż uzyskasz konsystencję pasty. Rozsmaruj pastę wewnątrz piekarnika. Jeśli piekarnik jest szczególnie zabrudzony, użyj do tego gumowych rękawiczek. Jeśli pasta zmieni kolor na brązowawy, jest to normalne. Pamiętaj, aby przykryć każdą część piekarnika w przeszłości – łącznie ze szklanymi drzwiami. Pozostaw roztwór sody oczyszczonej w piekarniku na 12 godzin (lub na noc). Po tym czasie weź wilgotną ściereczkę do naczyń i wytrzyj wnętrze tak dokładnie, jak to możliwe. Następnie wlej trochę octu spirytusowego do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj nim całe wnętrze piekarnika, dzięki temu będzie dokładnie wyczyszczony i lśniący. Później ostatni raz przetrzyj wilgotną szmatką, czyszcząc każdy zakamarek, tak by na ściankach piekarnika nie pozostały resztki sody oczyszczonej.

