Kredyt na remont. Czy Polacy chętnie sięgają po dodatkowe środki finansowe na odświeżenie lub wykończenie swojego lokum?

W raporcie portali OLX i Fixly.pl możemy przeczytać „Jak remontują Polacy”. To, co z punktu widzenia ekspertów Totalmoney.pl, wydało się najciekawsze to finansowanie tego niełatwego przedsięwzięcia. Czy chętnie zaciągamy kredyt na remont?

Najnowsze z działu Bezpiecznie na drodze Bezpiecznie na dwóch kołach. Nie zapomnij o ubezpieczeniu motocykla! Praca w przyszłości Sanofi wprowadza koncepcję pracy Work X 2.0 łącząc w nowym biurze naturę i technologię Zniżki do -50 proc. Do 22 maja trwa Allegro Smart! Week – świętuj z nami! Przed nami Impact’24 Polski kongres o światowym rozmachu! 15-16 maja w Poznaniu odbędzie się Impact’24 Obniżki nawet do -50% Dziś rusza festiwal niskich cen! Allegro Smart! Week: 13-22 maja Decyzja o remoncie i co dalej? Podjęcie decyzji o remoncie, całego domu czy jednego pomieszczenia, zajmuje nam zazwyczaj kilka miesięcy. Planowanie nie tylko budżetu, ale i logistyki związanej z czasowym brakiem dostępu do miejsca zamieszkania nie jest proste i wymaga dobrej organizacji. Kiedy już zdecydujemy się na podjęcie decyzji o tym, że rozpoczynamy remont, zazwyczaj staramy się przewidzieć jego budżet i zrobić wstępny kosztorys. W kosztach remontu powinniśmy uwzględnić nie tylko usługę fachowców, jeśli z takiej korzystamy, ale także wszelkie materiały, które będą niezbędne do przeprowadzenia renowacji wnętrza. Warto także zabezpieczyć kwotę na nieprzewidziane wydatki, które mogą pojawić się wraz z postępem prac. Jak możemy przeczytać w raporcie OLX i Fixly.pl: Przeciętna kwota, w której w 2022 roku Polki i Polacy planowali zmieścić się z remontem, wynosiła 25 tys. zł. Rzeczywiste koszty były jednak o 28% wyższe niż planowany budżet i wynosiły 32 tys. zł. Warto więc uwzględnić taką sytuację i w naszym budżecie. i Autor: mat. prasowy Finansowanie remontu. Jak podają eksperci Totalmoney.pl w lipcu 2023 roku najpopularniejszym celem kredytu gotówkowego był właśnie remont mieszkania. Aż 18% badanych deklarowało chęć zaciągnięcia kredytu na prace remontowe. (Badanie dla Totalmoney.pl “Nastroje konsumenckie i brand” 4P, 2023). W sezonie marzec-wrzesień wiele osób decyduje się na kredyt gotówkowy związany z remontem mieszkania. W tym okresie, najczęstszym powodem zaciągnięcia kredytu gotówkowego, jest właśnie ten cel. - mówi Natalia Grunsiok, UX Research Manager, odpowiedzialna za dział badań Totalmoney.pl. Nie zawsze jednak finansujemy remont środkami z kredytu. Jak podaje raport, najchętniej korzystamy z własnych oszczędności lub łączymy kilka źródeł finansowania. Jak zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi wydatkami? Z badań Totalmoney.pl wynika, że remontujący często źle oszacowują pierwotną kwotę, potrzebną na remont. Wiąże się to inflacją, wzrostami cen materiałów, których cena potrafi zmienić się z miesiąca na miesiąc. Wpływ na to mają także tzw. nieprzewidziane wydatki - mówi Natalia Grunsiok, odpowiedzialna za dział badań Totalmoney.pl. Remont może zaskoczyć znacznym zwiększeniem kosztów. Wpływ na to mają nieprzewidziane sytuacje, związane z problemami technicznymi w naszym domu lub mieszkaniu, ale też wzrost cen materiałów w trakcie samego remontu. Jak podaje raport OLX i Fixly.pl Badani najbardziej obawiali się, że koszty remontu wzrosną w trakcie jego realizacji. Im większy i dłużej trwający remont, tym większa szansa, że dopadnie nas w jego trakcie inflacja. Jak zapobiec takiej sytuacji? Nie jesteśmy w stanie zamrozić cen lub przewidzieć dokładnie ilości niezbędnych materiałów, ale możemy ubiegać się o dodatkowe środki finansowe, które zapewnią nam komfort i bezpieczeństwo. Dobrym rozwiązaniem jest właśnie kredyt na remont. i Autor: Materiał prasowy Dobra organizacja, podstawą udanego remontu. W natłoku informacji, poszukiwaniu fachowców i mnogości materiałów wykończeniowych, pamiętajmy, że najważniejszy będzie dobry plan. Sprawdź, ile przeciętnie kosztuje remont wybranego pomieszczenia lub całego mieszkania/domu, w twoim mieście. Zbierz informacje o polecanych ekipach remontowych i sprawdź ich dostępność. Pamiętaj także, że remontując na własną rękę, zaoszczędzisz pieniądze, ale poświęcisz swój czas. Stwórz kosztorys i nie obawiaj się sięgnąć po nieco więcej, niż masz na koncie. Kredyt na remont to rozwiązanie, dzięki któremu nie tylko zabezpieczysz nieprzewidziane koszty, ale możesz także wykończyć mieszkanie w wyższym standardzie. Oferty kredytów na remont znajdziesz na totalmoney.pl