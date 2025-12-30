Śmieszne życzenia noworoczne 2026. Lekkie, humorystyczne wierszyki dla znajomych i rodzeństwa. Życzenia noworoczne 2026

Spis treści
Po co wysyłać humorystyczne życzenia noworoczne?
Tradycyjne życzenia bywają czasem zbyt poważne a przecież witanie Nowego Roku to przede wszystkim radość. Wysyłając zabawne wierszyki pokazujecie bliskim dystans do siebie i wprowadzacie ich w szampański nastrój. To świetny sposób by pokazać że o nich pamiętacie i życzycie im wszystkiego co najlepsze w lekkiej formie. Nasze lekkie życzenia sylwestrowe z pewnością pomogą wam w oryginalny sposób rozpocząć świętowanie.
Życzenia noworoczne z przymrużeniem oka
Szukacie czegoś więcej niż zwykłego 'Szczęśliwego Nowego Roku'? Ta sekcja jest dla was. Znajdziecie tu zabawne rymowanki, które idealnie nadają się do wysłania przyjaciołom i bliskim z dużym poczuciem humoru. Niech śmieszne wierszyki na nowy rok staną się początkiem wspaniałej, pełnej śmiechu zabawy sylwestrowej i wprowadzą wszystkich w doskonały nastrój na nadchodzący 2026 rok.
Za oknem zima, śnieżek prószy,
niech mróz nikogo w uszy nie ruszy.
Wchodź w Nowy Rok z wielkim uśmiechem,
niech nieszczęścia odbiją się echem.
Najlepszego!
***
W górę kielichy, toast wznosimy,
lepszego jutra wszyscy pragniemy.
Niech miłość w sercu stale zagości,
przynosząc morze wielkiej radości.
Do siego roku!
***
Wszystkiego, co piękne i wymarzone,
niech będzie w tym roku dla Ciebie stworzone.
Miłości, zdrowia i pomyślności,
w roku 2026 samej radości.
***
Niech w tę noc, gdy życzenia się składa,
zgoda do domu cicho się wkrada.
Niech 2026 będzie czasem dobrych zmian,
bez zbędnych zmartwień, bez ciężkich ran.
***
Kiedy kalendarz rok zmienia na nowy,
bądź na wyzwania wielkie gotowy.
Nie bój się sięgać prosto do gwiazd,
omijaj korki i trudny zjazd.
***
Niech słońce świeci nad Twoim domem,
dziel się radością z każdym znajomym.
Niech rok następny będzie wspaniały,
by Twoje oczy szczęściem błyszczały.
***
Nowy Rok to nowa w życiu karta,
niech każda chwila będzie jej warta.
Warta wspomnień i warta miłości,
pełna spokoju oraz czułości.
***
Krótkie i śmieszne rymowanki na Sylwestra 2025/2026
Czas ucieka a lista znajomych do których trzeba wysłać życzenia jest długa? Nic straconego. Poniżej znajdziecie krótkie i treściwe rymowanki, które świetnie sprawdzą się jako wiadomość SMS lub szybki wpis w mediach społecznościowych. Te gotowe życzenia noworoczne do skopiowania pozwolą wam zaoszczędzić czas i sprawić radość dziesiątkom osób w zaledwie kilka chwil. Wybierzcie te, które najbardziej wam się podobają.
Życzę Ci góry złota i zdrowia,
niech się pomyślność w życiu odnawia.
W roku kolejnym same sukcesy,
niech znikną wszelkie życiowe stresy.
Wszystkiego dobrego!
***
Niech Sylwester będzie pełen śmiechu,
a Nowy Rok niech doda Ci oddechu.
Niech każdy dzień ma sens i smak,
i niech Ci zawsze sprzyja dobry znak.
Spełnienia marzeń!
***
Kalendarz zmienia datę na nową,
idź przez życie z podniesioną głową.
W dwa tysiące dwudziestym szóstym,
niech Twój portfel nie będzie pusty.
Pomyślności!
***
Muzyka gra, parkiet już płonie,
bawmy się wspólnie w szerokim gronie.
Niech ta noc sylwestrowa trwa,
a Nowy Rok same sukcesy da.
***
Niech portfel nigdy pustką nie świeci,
a czas przyjemnie i wolno leci.
Wspieraj bliskich, kochaj szczerze,
trwaj w optymizmie i dobrej wierze.
Powodzenia!
***
Sztuczne ognie na niebie lśnią,
niech się dobre dni Tobie śnią.
Rok 2026 nadchodzi,
wielkie zmiany nam wszystkim osłodzi.
Szczęśliwego Nowego Roku!
***
Dwa zero dwa sześć – cyfry magiczne,
niech Twoje plany będą tak liczne.
Realizuj cele, sięgaj po gwiazdy,
niech Ci zazdrości sukcesów każdy.
Wszystkiego dobrego!
***