Zabierz z randki i wlej do brudnej toalety. Wyżre kamień z linii wody i wybieli muszlę. Czyszczenie toalety z kamienia

Kamień i bakterie w toalecie to problem estetyczny i zdrowotny, wymagający regularnego czyszczenia.

Zamiast drogich środków chemicznych, możesz wykorzystać popularny napój gazowany do usunięcia kamienia z muszli.

Kwas fosforowy zawarty w tym napoju skutecznie rozpuszcza osady, wystarczy wlać ją na noc i spłukać rano.

Odkryj inne domowe sposoby na czystą toaletę, które są tanie, ekologiczne i skuteczne!

Zabierz z randki i wlej do brudnej toalety. Wyżre kamień z linii wody i wybieli muszlę

Czyszczenie toalety to nie tylko kwestia estetyki, ale także i zdrowia. W muszli klozetowej gromadzą się miliony bakterii, które mogą powodować poważne infekcje. Regularne mycie i dezynfekcja zapobiegają ich rozprzestrzenianiu się, a tym samym chronią domowników przed chorobami. Kolejną niezwykle ważną kwestią, przemawiającą za częstym czyszczeniem toalety jest osadzający się w jej wnętrzu kamień. Najczęściej uwidacznia się on na linii wody i nie tylko wygląda nieładnie, ale jest wspaniałym środowiskiem dla bakterii. Co więcej, kamień w toalecie często wydziela brzydki zapach. I im bardziej zaniedbamy muszlę klozetową, tym osad będzie się nawarstwiać, aż jego usunięcie będzie kosztować nas sporo wysiłku. A czym usunąć kamień z linii wody w toalecie? Tu warto wykorzystać znany wszystkim napój - colę. Możesz ją zabrać dziś z randki i na noc wlać do muszli, a wyżre kamień bez problemu.

Czyszczenie toalety z kamienia w linii wody. Sposób z colą

Sposób z colą może okazać się strzałem w dziesiątkę w usuwaniu kamienia z linii wody w Twojej toalecie. Jak zastosować colę do czyszczenia toalety? Wlej puszkę coli do muszli i pozostaw najlepiej na całą noc. Rano wyszoruj misę szczotką i spłucz. Cola to napój, który zawiera kwas fosforowy. To on pomaga rozpuścić osady i kamień widoczny w toalecie.

Domowy sposób na usunięcie kamienia z toalety

Oprócz znanych wszystkim środków chemicznych, istnieje wiele ekologicznych i domowych sposobów na czyszczenie toalety. Ocet spirytusowy, soda oczyszczona, a nawet kwasek cytrynowy, to naturalne składniki, które skutecznie usuwają kamień, osady i nieprzyjemne zapachy. Wystarczy posypać wnętrze toalety sodą, spryskać octem, zostawić na kilkanaście minut, a następnie wyszorować i spłukać. To proste, tanie i bezpieczne dla środowiska rozwiązanie.

