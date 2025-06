Zamiast do kubka wlej to do muszli klozetowej. Usunie całe złogi brudu z kołnierza i powierzchni. Czyszczenie toalety

Wsyp do słoika i wstaw do szafy. Przez długie tygodnie Twoje ciuchy będą pachnieć lepiej niż witryny sklepów. Zapach wiosny i kwiatów będzie otulał Cie, za każdym razem, gdy otworzysz szafę

Zazwyczaj dodajesz ją do herbaty, tym razem wyczyść nią toaletę, a usuniesz żółte zacieki

Czyszczenie toalety to czynność, którą powinniśmy wykonywać przynajmniej raz na 3-4 dni. To ważne, jeśli chcemy zachować jej higieniczną czystość i zapobiegać powstawaniu kamienia. Niestety bywa, że mimo regularnego czyszczenia i tak pojawia się w muszli osad wapienny, a winna jest temu twarda woda. W efekcie z muszli wydobywa się nieprzyjemny zapach, a w toalecie uwidacznia się żółte zacieki i nalot w linii wody. Wówczas zastanawiamy się, czym wyczyścić swoją toaletę, aby pozbyć się z niej kamienia i przywrócić jej dawny wygląd. Można oczywiście to robić chemią ze sklepów przeznaczoną do mycia WC. Wystarczy zalać muszlę płynem i po 15 minutach wyszorować szczotką. Jednak jeśli jesteś zwolennikiem bardziej ekologicznych rozwiązań, właśnie wyżej opisana chemia nie dała sobie rady z żółtymi zaciekami w toalecie, to wypróbuj ten domowy płyn, który jest często nazywany pogromcą kamienia z toalet. Zazwyczaj dodajesz ją do herbaty, tym razem wyczyść nią muszlę klozetową, a usuniesz żółte zacieki raz na zawsze.

Czyszczenie toalety z żółtych zacieków domowym sposobem. To pogromca kamienia

Ten domowy sposób na czyszczenie toalety znakomicie poradzi sobie z żółtymi zaciekami i nalotem w linii wody. Z łatwością rozpuści kamień, wybieli muszlę i usunie z niej brzydki zapach, dzięki czemu będzie wyglądać jak nowa. Do przygotowania płynu odkamieniającego do toalety potrzebujesz:

pół szklanki octu jabłkowego,

soku wyciśniętego z jednej cytryny.

Wymieszaj oba składniki i wlej je do muszli. Jeśli chcesz pozbyć się żółtych zacieków, to zwilż w powstałym płynie ręczniki papierowe i połóż je w tym miejscu w WC. Pozostaw tak toaletę na całą noc, a rano starannie wyszoruj muszlę szczotką i spłucz, a po kamieniu nie będzie śladu. Ocet posiada właściwości odkamieniające, dezynfekujące i absorbujące nieprzyjemne zapachy. Cytryna zaś dobrze usuwa zabrudzenia, wybiela oraz nabłyszcza.

Domowe sposoby na wyczyszczenie toalety z kamienia

Istnieje wiele sposobów, które pozwolą utrzymać muszlę klozetową w czystości. Oprócz znanych chyba każdemu silnych środków chemicznych toaletę można wyczyścić też domowymi sposobami. Jednym z nich jest pasta z sody oczyszczonej i wody, którą nakłada się na osad w muszli klozetowej, a następnie po upływie 30 minut spłukuje ciepłą wodą. Ten trik na wyczyszczenie toalety nie wymaga szorowania, ponieważ soda skutecznie rozpuści kamień i usuną z niej brzydkie zapachy. Drugim polecanym trikiem na czyszczenie toalety jest kapsułka do zmywarki. Wrzuć kapsułkę do muszli i pozostaw na 10 godzin. Po upływie tego czasu delikatnie wyszoruj WC szczotkę i zalej gorącą wodą. W ten sposób usuniesz z niej nie tylko kamień, ale także udrożnisz rury.