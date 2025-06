Polski hydraulik z Anglii pokazał mi sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Kruszę i wrzucam na noc, a rano muszli klozetowa lśni niczym alpejskie strumyki. Czyszczenie toalety bez brzydkich zapachów i osadów

Kiedy liście skrzydłokwiatu żółkną, szybko wlewam do doniczki sowity napój ratunkowy. Odbija, a jego liście zyskują soczyście zielony kolor. Domowy nawóz do marniejącego skrzydłokwiatu

Pokrusz i wrzuć do muszli klozetowej. Nie spuszczaj wody, a rano toaleta będzie lśniła czystością

Muszla klozetowa to jedno z najtrudniejszych miejsc w całym domu. Potwierdzają to wszystkie badania. Na ściankach muszli klozetowej żerują tysiące bakterii i zarazków, które mogą transferować na inne miejsca w łazience. Eksperci wskazują, że podstawą czystości w łazience jest spuszczanie wody z zamkniętą deską sedesową. W innym przypadku bakterie mogą rozbryzgiwać się i transferować nawet na ręczniki lub szczoteczki do mycia zębów.

Aby utrzymać muszlę klozetową w czystości wcale nie musisz sięgać po kupne preparaty. Coraz częściej Eksperci polecają domowe sposoby. Jedną z mniej znanych metod czyszczenia muszli klozetowej są drożdże. Okazuje się bowiem, że drożdże świetnie usuną brzydkie zapachy i odświeżą wnętrze muszli. Wystarczy, że weźmiesz kostkę świeżych drożdży, posypiesz je cukrem, a następnie wrzucisz do muszli klozetowej. Warto je delikatne rozetrzeć po ściankach toalety, aby drożdże dotarły w każdy zakamarek. Następnie należy nie spuszczać wody przez kilka godzin. Drożdże w muszli klozetowej możesz zostawić na całą noc. Rano delikatnie przetrzyj całą toaletę szczotką i spuść wodę. Drożdże zawierają mikroorganizmy, które w odpowiednich warunkach przyspieszają rozkład bakterii. W efekcie stosowanie drożdży do czyszczenia muszli klozetowej pomaga uporać się z brzydkimi zapachami.

Usuwanie osadów oraz kamienia z muszli klozetowej domowymi sposobami

Na wytrącający się z wody kamień oraz wszelkiego rodzaju osady najlepszy jest ocet. Jego kwasową formuła rozpuszcza twardy kamień i sprawia, że powierzchnia muszli klozetowej lśni czystością. Do czyszczenie toalety wystarczy wymieszać ocet spirytusowy z wodą w proporcjach 1:1, wlać do wnętrza muszli i umyć ją klasycznie za pomocą szczotki. Ocet działa także przeciwbakteryjne i pomoże w usuwanie zarazków i zachowaniu higienicznej czystości. Podobne działanie, jak ocet, ma także sok z cytryny oraz kwasek cytrynowy. Jeżeli zmagasz się z żółtymi zaciekami i nieestetycznymi, rdzawymi osadami to pomoc może soda oczyszczona. Wystarczy rozsypać ją po ściankach muszli klozetowej, odczekać kilkanaście minut i przetrzeć wszystko szczotką do WC. Soda oczyszczona ma właściwości, które delikatnie wybielają czyszczone powierzchnie. Regularne stosowanie sody oczyszczonej sprawi, że wnętrze muszli klozetowej będzie idealnie białe przez długi czas