Wymieszaj to w proporcjach 1:1:3 i przetrzyj muszlę klozetową. Usuniesz kamień, zacieki i wszelkie zabrudzenia. Domowy płyn do czyszczenia muszli klozetowej, która działa lepiej niż płyny do WC

Domowy płyn do muszli klozetowej, który usunie kamień i zacieki. Zapamiętaj te proporcje

Powiedzmy sobie szczerze, czyszczenie toalety to nie jet najprzyjemniejsza czynność. Kojarzy się z uciążliwym szorowaniem i nieprzyjemnymi zapachami. Warto jednak wiedzieć, że praktycznie wszystkie badania wskazują, że toaleta to jedno najbrudniejszych miejsc w całym mieszkaniu. Obok starych zmywaków i brudnych, niewymienianych ścierek to właśnie w muszli klozetowej bytuje najwięcej bakterii i zarazków. Rzadkie i niewłaściwe czyszczenie muszli klozetowej może sprawić, że bakterie będą transferować na inne powierzchnie, a w konweniencji mogą trafić na naszą skórę. Skupisko bakterii w muszli klozetowej może również być przyczyna brzydkich zapachów ulatniających się z jej wnętrza.

Do czyszczenia muszli klozetowej najczęściej sięga się po chemiczne, żrące płyny do WC. Zdaniem wielu osób tylko one mogą się skutecznie rozprawić z zarazkami oraz kamieniem osadzającym się na ściankach. To właśnie kamień, obok zarazków, odpowiada na brudzenie się muszli klozetowej. Związki chemiczne wapnia i magnezu osiadają na ściankach muszli klozetowej tworząc twarde i trudne do usunięcia zabrudzenia. Okazuje się, że do czyszczenia toalety wcale nie musisz sięgać po kupne środki. Wiele osób używa domowych sposobów i bardzo je sobie ceni. Jedną z metod czyszczenia toalety domowymi patentami jest wymieszanie ze sobą białego octu, soli kuchennej i proszku do prania w proporcjach 3:1:1. Oznacza to, że na 3 łyżki octu dodaj 1 łyżkę soli i 1 łyżkę proszku. Tak przygotowaną mieszankę wetrzyj w ścianki muszli klozetowej, dokładnie ją wyczyść i spłucz wodą. Kwasowa formuła octu rozpuszcza kamień oraz zacieki i zabija bakterie. Sól znana jest jest swoich właściwości odświeżających. Równie usuwa kamień i brzydkie zapachy. Z kolei proszek do prania zlikwiduje inne zabrudzenia i dobrze nabłyszczy czyszczone powierzchnie. Taką mieszankę możesz stosować podczas regularnego czyszczenia muszli klozetowej.