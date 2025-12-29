Babcia tak czyściła buty z soli. Wystarczy odrobina, by zimowe buty wyglądały jak nowe. Domowy sposób na pozbycie się nieestetycznych białych plam z butów

Na zimowym obuwiu często pojawiają się nieestetyczne zacieki z soli, które szpecą jego wygląd.

Istnieją proste, domowe sposoby na usunięcie tych plam zarówno ze skóry naturalnej, jak i sztucznej.

Chcesz wiedzieć, jak przywrócić blask swoim butom za pomocą skórki od chleba lub mleka? Sprawdź!

Jak usunąć plamy z soli na butach?

Żeby usunąć ślady z soli na butach, można wykorzystać domowe sposoby naszych babć. Zarówno obuwie z naturalnej, jak i sztucznej skóry może wyglądać dobrze nawet po najbardziej śnieżnej zimie. Dlatego, zanim spiszemy naszą ulubiona parę kozaków na straty, warto spróbować domowego sposobu, dzięki któremu usuniemy brzydki osad z soli. Jednym z najpopularniejszych domowych sposobów na pozbycie się osadu z soli na butach jest skórka od chleba. To najbezpieczniejsza metoda, która sprawdzi się zarówno na butach skórzanych zamszowych, jak i ze sztucznej skóry. Żeby oczyścić buty, potrzebujemy lekko czerstwej skórki od chleba, najlepiej piętki. Do czyszczenia wykorzystujemy wewnętrzną stronę (tę od miękiszu), pocieramy ślady soli widoczne na butach. Pieczywo, dzięki swoim adsorpcyjnym właściwościom wchłonie zanieczyszczenia.

Babciny sposób czyszczenia zimowych butów. Tak usuniesz białe plamy

Kolejnym sposobem na wyczyszczenie butów soli drogowej jest przemywanie ich ciepłym mlekiem. To metoda stosowana przez nasze babcie. Wystarczy lekko podgrzać płyn, zanurzyć w nim miękką ściereczkę, odcisnąć i delikatnie pocierać ślady z soli na butach. W zależności od stopnia zabrudzenia zimowego obuwia czynność trzeba będzie powtarzać kilka razy. Jednak warto też pamiętać, że najprostszym sposobem na osad z soli na butach jest zabezpieczenie obuwia. Pomogą w tym odpowiednie impregnaty i pasty natłuszczające, które chronią buty przed wilgocią i wnikaniem soli w materiał. Dlatego, zanim wyruszymy na zimowy spacer, przygotujmy buty do drogi. Można wykorzystać także stary sposób z wcieraniem tłustego kremu lub oliwki, ale to będzie bezpieczne jedynie dla butów ze sztucznej i naturalnej gładkiej skóry.