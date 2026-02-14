Nie żyje Dorota Pawlus. Wybitna artystka miała zaledwie 49 lat

Środowisko muzyczne pogrążyło się w żałobie. O śmierci artystki poinformowała Polska Filharmonia Bałtycka, publikując poruszające pożegnanie i wyrazy współczucia dla rodziny oraz bliskich. Kondolencje przekazała również Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, gdzie Dorota Pawlus przez lata kształciła młodych instrumentalistów.

Nie żyje pierwsza flecistka Filharmonii Bałtyckiej

Dorota Pawlus była od lat związana z Polską Filharmonią Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. W orkiestrze pełniła funkcję pierwszej flecistki, współtworząc jej brzmienie podczas licznych koncertów symfonicznych w kraju i za granicą. Uznawana była za artystkę o wyjątkowej wrażliwości i muzykalności. Jej interpretacje ceniono za precyzję, lekkość i emocjonalną głębię. Występowała nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach Europy, reprezentując polską scenę muzyki klasycznej.

Równolegle z działalnością koncertową angażowała się w pracę dydaktyczną. Była wykładowczynią Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie dzieliła się wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami flecistów. Studenci wspominają ją jako osobę wymagającą, ale niezwykle życzliwą i oddaną swojej pracy. Brała udział w projektach edukacyjnych, warsztatach i inicjatywach popularyzujących muzykę klasyczną wśród dzieci i młodzieży.

Ogromna strata dla środowiska

Informacja o jej śmierci poruszyła muzyków i melomanów. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne wpisy pełne niedowierzania i smutku. Dorota Pawlus pozostawiła po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale także pamięć o zaangażowaniu, profesjonalizmie i pasji, którą zarażała innych. Szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.

Jesteśmy w szoku i wciąż nie możemy w to uwierzyć... niestety, mamy do przekazania bardzo smutną wiadomość. Dziś rano (12 lutego 2026 roku) zmarła nasza flecistka Dorota Pawlus, która oprócz wspaniałej gry jako I głos w grupie fletów Orkiestry PFB, prowadziła m.in. Warsztaty rodzinnego muzykowania, a wcześniej przez wiele lat także zajęcia Muzykalny maluszek. Rodzinie i Najbliższym składamy najszczersze kondolencje.Cześć Jej pamięci...

- czytamy na oficjalnym profilu Filharmonii Bałtyckiej na Facebooku. Szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.

Zobacz też: Nie żyje Bożena Dykiel. Aktorka miała 77 lat