Ślub Stanisława z „Sanatorium miłości”. Po dwóch życiowych tragediach w walentynki znów powiedział „tak”

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-02-14 15:34

To historia, która poruszyła widzów „Sanatorium miłości” – i właśnie doczekała się najpiękniejszego finału. Stanisław Jedynak i Bogumiła Lustyk biorą dziś ślub, a ceremonia w Urzędzie Stanu Cywilnego właśnie trwa. Senior, który po stracie dwóch żon przez lata uczył się życia od nowa, dziś znów mówi „tak” – tym razem u boku kobiety, którą poznał już po programie.

  • Stanisław Jedynak i Bogumiła Lustyk biorą dziś ślub – ceremonia w USC właśnie trwa.
  • Senior znany z „Sanatorium miłości” odnalazł miłość już po programie, gdy poznał Bogusię przypadkiem podczas spaceru.
  • Po trudnych doświadczeniach i stracie dwóch żon Stanisław znów zdecydował się powiedzieć „tak” i zacząć od nowa.

W „Sanatorium miłości” Stanisław dał się poznać jako człowiek z charakterem, ale i wielkim sercem. Widzowie szybko wyczuli, że w jego historii jest coś więcej niż telewizyjna przygoda – bo za uśmiechem kryły się doświadczenia, które mogłyby złamać niejednego. Stanisław dwukrotnie został wdowcem. Obie jego żony zmarły na choroby nowotworowe. Został z bólem, wspomnieniami i odpowiedzialnością za rodzinę, ale nie zamknął się na świat.

Zocz też: Twardziel z kontrwywiadu na dyskoteki chodził, gdy... pozwoliła mu córka. Tajemnice Stanisława z "Sanatorium miłości"

Ślub Stanisława z "Sanatorium miłości" i Bogumiły - tak wyglądała ceremopnia

W sali USC od początku było uroczyście i bardzo „po ichniemu” – elegancko, ale bez przesady. Czerwony dywan, rząd złoconych krzeseł i białe dekoracje kwiatowe stworzyły klimat jak z filmu, a goście szczelnie wypełnili salę i z wyczuwalnym wzruszeniem obserwowali każdy gest pary młodej. Był moment przysięgi, były uśmiechy, ale też ta cicha powaga, gdy Stanisław i Bogumiła stanęli naprzeciw siebie, trzymając się za ręce. Chwilę później przyszedł czas na formalności – Stanisław złożył podpis pod dokumentami przy ozdobnym stole, a Bogumiła stała obok, nie spuszczając z niego wzroku. Nie zabrakło też najbardziej symbolicznej chwili – wymiany obrączek, podanych na tacce, przy której w sali zapadła ta charakterystyczna cisza: krótka, ale mówiąca wszystko.

W show TVP szukał spokoju, nie fajerwerków

Kiedy pojawił się w 7. edycji "Sanatorium miłości", wielu kibicowało mu, by w końcu los oddał to, co wcześniej zabrał – spokój i bliskość. Sam Stanisław nie udawał, że szuka sensacji. Mówił o zwykłej codzienności we dwoje, o partnerce, z którą można iść na spacer, zatańczyć i po prostu nie być samemu. Co ciekawe, miłości nie znalazł w samym show, ale przyszła do niego już po emisji, zupełnie „z życia”. Stanisław i Bogumiła poznali się przypadkowo podczas spaceru. Z czasem okazało się, że to spotkanie nie było epizodem, tylko początkiem czegoś poważnego

Nie przegap: Kolejna para z "Sanatorium miłości" szykuje się do ślubu! Egzotyczne zaręczyny w gronie przyjaciół

Zaręczyny bez zadęcia, za to z emocjami

Ich związek rozwijał się szybko, a zaręczyny – jak opowiadali – miały bardzo „domowy” charakter. Bez scenografii i bez wielkich słów, za to ze zlotem i diamentem na palcu wybranki. Za to z emocjami, które widać było w każdym zdaniu. Dziś ta historia dopina się symboliczną klamrą. W Walentynki Stanisław i Bogumiła biorą ślub, a ceremonia w USC właśnie trwa. To moment, który dla wielu fanów programu będzie jak dopisanie brakującego rozdziału – dowód, że nawet po trudnych przejściach można zacząć od nowa i znów uwierzyć w bliskość.

Polecamy: Jak potoczyły się losy kuracjuszy z "Sanatorium miłości"? Czy Grażynka znalazła miłość? Nowe związki i rozstania

Ślub Stanisława z 7. edycji Sanatorium miłości
Galeria zdjęć 39
SE_ Jak potoczyły się losy kuracjuszy z "Sanatorium miłości"? Czy Grażynka znalazła miłość? Nowe związki i rozstania
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TVP
ŚLUB
SANATORIUM MIŁOŚCI