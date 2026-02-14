Joanna Krupa zdradziła prawdę o swoim małżeństwie. Do tej pory tego nie mówiła. Padły gorzkie słowa

Joanna Krupa, znana modelka i jurorka "Top Model", oficjalnie zakończyła swoje drugie małżeństwo.

Rozwód z Douglasem Nunesem, ojcem jej córki Ashy, nastąpił po wcześniejszej separacji.

Modelka wyznała, że to ona złożyła pozew o rozwód, a decyzja o separacji była podyktowana dobrem córki.

Dowiedz się, dlaczego Joanna Krupa podjęła taką decyzję i jakie gorzkie słowa padły po rozstaniu!

Joanna Krupa już po drugim rozwodzie

Joanna Krupa jest jedną z najpopularniejszych w Polsce modelek. Zasłynęła jako osobowość telewizyjna, ale także i działaczka na rzecz praw zwierząt. Widzowie pokochali ją w roli jurorki w programie "Top Model. Zostań modelką" w Polsce. Z kolei w Stanach Zjednoczonych zasłynęła z udziału w show "The Real Housewives of Miami". Nie tylko kariera zawodowa Joanny Krupy budzi zainteresowanie, ale też i jej życie prywatne. Otóż modelka była dwukrotnie zamężna. Jej pierwszym mężem był Romain Zago, z którym rozwiodła się w 2017 roku. Krótko po tym poznała swojego drugiego męża - Douglasa Nunesa, z którym pobrała się już w 2018 roku. Para doczekała się nawet córeczki, Ashy. Niestety miłosna sielanka nie trwała zbyt długo, bo już w 2023 roku Krupa i Nunes ogłosili rozstanie. Oboje zgodnie twierdzili, że mimo rozstania pozostają w dobrych relacjach dla dobra dziecka. Z tego względu para zdecydowała się najpierw na separację. Jednak jak donoszą media, małżeństwo Krupy i Nunesa właśnie oficjalnie dobiegło końca.

Modelka wyjawiła prawdę o rozwodzie. Padły gorzkie słowa

Joanna Krupa i jej mąż przez długi czas przebywali w separacji. Jednak jak informuje Pudelek, ich małżeństwo przeszło już do historii. Teraz w rozmowie z dziennikarzami Joanna Krupa uchyliła rąbka tajemnicy i wyjawiła kilka szczegółów na temat rozwodu. Gwiazda "Top Model" zdradziła, iż to ona wniosła o zakończenie małżeństwa i w związku z tym wypełniła dokumenty rozwodowe.

Na początku zgodziliśmy się na separację, że jakby kiedyś Asha miała do nas pretensje, to pokazalibyśmy jej, że nie poddaliśmy się od razu jako małżeństwo, tylko zdecydowaliśmy się na separację. Ja od początku wiedziałam, że to nie ma żadnego sensu, ale zrobiłam to dla córki, żeby wiedziała, że próbowałam. Dlatego taką drogę wybrałam

- zaznaczyła w rozmowie z Pudelkiem.