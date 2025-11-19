Widzowie zdecydowali, kto odpadł z "Top Model". Spodziewaliście się?

Eva Pietruk, 46-latka na stałe mieszkająca w Londynie była niezwykle ważną uczestniczką 14. edycji "Top Model" w TVN. Eva wróciła do zawodu po 25-letniej przerwie i postanowiła zawalczyć ze stereotypem modelki-nastolatki. Skutecznie, dotarła aż do finału.

Walczyła nie tylko o pieniądze

Zwycięzca 14. edycji programu "Top Model" wygrał 200 tysięcy złotych. Eva Pietruk walczyła nie tyle o pieniądze, co o twarz pokolenia 40+.

Eva Pietruk w wieku 44 lat podjęła odważną decyzję o powrocie do świata mody. Pokochała ten zawód jako 20-latka, ale nie do końca "z wzajemnością". Jej życie wypełniały liczne przeprowadzki i zmagania z depresją. Przed udziałem w "Top Model" Eva zdobyła tytuł Top Model UK 2024 w kategorii "Over 25's", co oznacza, że nie poddała się i zamierza korzystać z urody, aby odnosić sukcesy w branży.

W "Top model" Eva Pietruk dotarła do finału, ale do finałowej trójki weszli: Michał Kot, Emilia Weltrowska, Mateusz Król. To widzowie zadecydowali o takim werdykcie.

"Jesteśmy dumni"

Eva żegna się z finałem! Jesteśmy dumni ze wszystkich Twoich osiągnięć i trzymamy kciuki za dalszą karierę! Dziękujemy Ci za te emocje! 💖

- czytamy na oficjalnym profilu "Top model" na Instagramie.

Eva Pietruk nie okazała się ulubienicą młodzieżowej widowni "Top Model", ale z pewnością przetarła szlaki dla osób 40+, które jej zdaniem też mają swoje miejsce w modelingu.

Dwa lata temu, w wieku 44 lat, zdecydowałam, że wrócę do marzeń z mojej młodości. Marzyłam o karierze modelki od 20. roku życia, ale życie potoczyło się inaczej - przeprowadzki, depresja, trudności, wybory dalekie od moich pasji... W 2013 zaczęłam blogować o modzie i po latach znalazłam się w magazynach takich jak "Vogue", "Harper's Bazaar" czy "Elle". Ale w sercu zawsze czułam, że moim miejscem jest wybieg, kamera i scena

– napisała Eva na Instagramie.

Kto odpadł? Kto wygrał 14. edycję "Top Model"?

Najpierw w finale show pożegnano Evę, później odpadli Emilia (zajęła 3. miejsce) i Mateusz (2. miejsce). Pierwsze miejsce należy do Michała! Michał Kot to zwycięzca 14. edycji "Top Model".

Sonda Kto powinien wygrać "Top Model 2025"? Emilia Weltrowska Mateusz Król Michał Kot Eva Pietruk