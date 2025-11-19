Widzowie zdecydowali, kto odpadł z "Top Model". Spodziewaliście się?

Eva Pietruk, 46-latka na stałe mieszkająca w Londynie była niezwykle ważną uczestniczką 14. edycji "Top Model" w TVN. Eva wróciła do zawodu po 25-letniej przerwie i postanowiła zawalczyć ze stereotypem modelki-nastolatki. Skutecznie, dotarła aż do finału.
Walczyła nie tylko o pieniądze
Zwycięzca 14. edycji programu "Top Model" wygrał 200 tysięcy złotych. Eva Pietruk walczyła nie tyle o pieniądze, co o twarz pokolenia 40+.
Eva Pietruk w wieku 44 lat podjęła odważną decyzję o powrocie do świata mody. Pokochała ten zawód jako 20-latka, ale nie do końca "z wzajemnością". Jej życie wypełniały liczne przeprowadzki i zmagania z depresją. Przed udziałem w "Top Model" Eva zdobyła tytuł Top Model UK 2024 w kategorii "Over 25's", co oznacza, że nie poddała się i zamierza korzystać z urody, aby odnosić sukcesy w branży.
W "Top model" Eva Pietruk dotarła do finału, ale do finałowej trójki weszli: Michał Kot, Emilia Weltrowska, Mateusz Król. To widzowie zadecydowali o takim werdykcie.
"Jesteśmy dumni"
Eva żegna się z finałem! Jesteśmy dumni ze wszystkich Twoich osiągnięć i trzymamy kciuki za dalszą karierę! Dziękujemy Ci za te emocje! 💖
- czytamy na oficjalnym profilu "Top model" na Instagramie.
Eva Pietruk nie okazała się ulubienicą młodzieżowej widowni "Top Model", ale z pewnością przetarła szlaki dla osób 40+, które jej zdaniem też mają swoje miejsce w modelingu.
Dwa lata temu, w wieku 44 lat, zdecydowałam, że wrócę do marzeń z mojej młodości. Marzyłam o karierze modelki od 20. roku życia, ale życie potoczyło się inaczej - przeprowadzki, depresja, trudności, wybory dalekie od moich pasji... W 2013 zaczęłam blogować o modzie i po latach znalazłam się w magazynach takich jak "Vogue", "Harper's Bazaar" czy "Elle". Ale w sercu zawsze czułam, że moim miejscem jest wybieg, kamera i scena
– napisała Eva na Instagramie.
Kto odpadł? Kto wygrał 14. edycję "Top Model"?
Najpierw w finale show pożegnano Evę, później odpadli Emilia (zajęła 3. miejsce) i Mateusz (2. miejsce). Pierwsze miejsce należy do Michała! Michał Kot to zwycięzca 14. edycji "Top Model".