Kim jest Michał Kot z "Top Model 14"? Był uzależniony, wyrzucono go z programu, a na sesję przyszedł bez bielizny

Od tańca do modelingu – historia Michała Kota

Uczestnik "Top Model 14" przez dziesięć lat mieszkał w Warszawie, gdzie pracował jako nauczyciel tańca. Taniec był jego największą pasją, ale równolegle próbował rozwijać karierę w modelingu. Michał Kot otwarcie mówił o swoich życiowych trudnościach - zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, co spowolniło jego rozwój zawodowy. Dopiero terapia pozwoliła mu zawalczyć o nowy start.

Michał Kot do programu "Top Model" zgłosił się, by udowodnić, że nigdy nie jest za późno, aby spełniać marzenia. Jak sam podkreśla, udział w show TVN jest dla niego symbolem powrotu do życia i kariery.

Eliminacja, powrót i kontrowersje w "Top Model 14"

Jednym z najbardziej emocjonujących momentów tej edycji było odejście Michała Kota z programu, a później jego powrót dzięki decyzji Michała Piróga. To wtedy widzowie zaczęli nazywać go "czarnym koniem" finału.

Nie przegap: Jurorzy oszaleli na jej punkcie! Emilia Weltrowska w finale "Top Model"!

W półfinale, który odbył się w Dublinie, Michał Kot musiał zmierzyć się z castingami na Dublin Fashion Week oraz intensywną sesją zdjęciową. W 11. odcinku programu zaskoczył wszystkich, pojawiając się na sesji zdjęciowej bez bielizny. Jak tłumaczył, bielizna nie zdążyła wyschnąć, a decyzja była spontaniczna. Mimo kontrowersji Kot wykazał się profesjonalizmem, a jego zdjęcia zostały wysoko ocenione.

Choć został wykluczony z jednego pokazu w Dublinie, poradził sobie na tyle dobrze, że zakwalifikował się do finału "Top Model 14".

Reakcje jurorów i widzów na Michała Kota

Już na castingu Michał Kot zrobił ogromne wrażenie na jurorach programu. Joanna Krupa mówiła o nim:

Wreszcie piękny mężczyzna przyszedł na casting.

Polecamy: Finał "Top Model" wywołuje burzę w sieci. Kto ma największe szanse na wygraną?

W finale znalazł się obok Emilii Weltrowskiej, Mateusza Króla i Evy Pietruk. Internauci pozytywnie oceniają Michała Kota. Zwracają uwagę zarówno na dojrzałość i profesjonalizm, jak i na emocjonalny stosunek do innych uczestników. Kiedy dowiedział się o awansie do finału, powiedział:

Nie potrafię się cieszyć, jak oni odpadają.

Finał "Top Model 14" – kiedy oglądać?

Wielki finał 14. edycji "Top Model" odbędzie się 19 listopada 2025 roku o godzinie 21:35 na antenie TVN. Michał Kot zmierzy się w nim z trzema pozostałymi finalistami, prezentując swoją okładkową sesję zdjęciową oraz umiejętności na wybiegu. Zwycięzca otrzyma 200 tysięcy złotych, kontrakt z agencją modelingową i okładkę prestiżowego magazynu modowego.

Widzowie już teraz zastanawiają się, czy to właśnie Michał Kot zostanie zwycięzcą "Top Model 14".

JOANNA I MARTA KRUPA O SWOIM NOWYM PROJEKCIE + TOP MODEL! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.