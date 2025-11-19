Gwiazdy na finale "Top Model"! Iwona Węgrowska zaszalała z dekoltem. Tylko spójrzcie!

Ostatni odcinek 14. edycji polskiej wersji programu "Top Model" zaplanowano na 19 listopada. Finał show, który teraz, po 15 latach na antenie TVN-u, uznaje się właściwie za kultowy, przyciągnął wiele gwiazd. Na czerwonym dywanie pojawili się i prowadzący, i jurorzy, i zaproszeni goście. Nie brakowało modelek oraz modeli. Ale spośród nich wyróżniała się piosenkarka. Mowa o Iwonie Węgrowskiej, która postawiła na bardzo odważny strój.

Węgrowska jest dumna ze swoich krągłości i gdy tylko może chętnie je podkreśla. Tym razem nie było inaczej!

Zobacz także: Tak wyglądała komunia córki Węgrowskiej za 40 tysięcy: 7 kreacji, białe żyrafy i "skromne" torty

Iwona Węgrowska na czerwonym dywanie. Tak pokazała się na finale "Top Model"

Finalistami 14. edycji "Top Model" zostali Emilia Weltrowska, Michał Kot, Mateusz Król oraz Eva Pietruk. Cała czwórka liczy na to, że już niebawem będzie o nich głośno i posypią się propozycje współpracy. Póki co Emilia, Ewa, Mateusz i Michał, choć coraz bardziej zyskują na rozpoznawalności, to nie dorównują Węgrowskiej, która pokazała się podczas finału.

Gdy gwiazda pojawiła się na czerwonym dywanie, natychmiast skierowały się na nią wszystkie oczy. Piosenkarka postawiła na odważny strój z głębokim dekoltem. Czy dało się od niego odwrócić wzrok? Oczywiście, że nie.

Zobacz także: Iwona Węgrowska w bikini. Pokazała smukłą sylwetkę!

Węgrowska w bieli i z dekoltem do pasa

43-latka pozowała do zdjęć z szerokim uśmiechem. Widać, że w białym wdzianku z szerokim paskiem w talii i dekoltem, który sporo odsłaniał, czuła się jak ryba w wodzie. Gwieździe nie brakuje pewności siebie! Węgrowska do stroju dobrała białe kozaki o bardzo wysokich, marszczonych cholewkach i krótki płaszczyk, który równoważył wycięcia.

Jak oceniacie?

Zobacz także: Nie do wiary, jak Iwona Węgrowska wyszła na scenę. Wystąpiła w samym szlafroku kąpielowym!

Zobacz więcej zdjęć. Iwona Węgrowska w srebrnych kozaczkach przyciągała wszystkie spojrzenia. Ale musiała też uważać na dekolt!

Iwona Węgrowska jest przerażona. Lekarze powiedzieli jasno: grozi jej straszna choroba. "Mam dla kogo żyć" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.