Iwona Węgrowska od lat wzbudza zainteresowanie mediów nie tylko swoimi piosenkami, ale również życiem prywatnym. Choć nie wszystkie jej związki przetrwały próbę czasu, jedno jest pewne — jej największą miłością i dumą pozostaje córeczka Lilia. Dla niej piosenkarka gotowa jest na wszystko, także na organizację bajkowej uroczystości komunijnej, która z rozmachem odbyła się w maju tego roku.

Wokalistka znana z przebojów takich jak "Pokonaj siebie" czy "4 lata" nigdy nie ukrywała, że macierzyństwo jest dla niej najważniejszą rolą w życiu. Lilia, córka Iwony Węgrowskiej i przedsiębiorcy Macieja Marcjanika, w tym roku przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Wydarzenie było dla całej rodziny wielkim świętem, a piosenkarka zadbała o każdy detal, aby spełnić marzenia swojej 9-letniej córki.

Mimo że Iwona i Maciej nie są już razem – ich związek zakończył się w 2023 roku – to udało im się utrzymać pozytywne relacje dla dobra dziecka. Jak zdradziła artystka w rozmowie z "Super Expressem", przygotowania do komunii trwały miesiącami. Mała Lilia marzyła o hucznej uroczystości i mama zrobiła wszystko, by jej życzenia się spełniły.

Na liście gości znalazło się ponad 50 osób – oprócz rodziny także przyjaciele i znajomi. Sama Lilia miała aż dwie sukienki na dzień uroczystości i trzy dodatkowe kreacje na zmianę. Do tego trzy ozdobne wianki, fryzura przygotowana przez profesjonalnego stylistę i... delikatny dziecięcy makijaż. W kościele dziewczynka wystąpiła w skromnej albie, jednak już po mszy przebrała się w elegancką suknię z koronkowymi rękawkami, która zachwyciła wszystkich gości.

Przyjęcie odbyło się w stylowej restauracji "Biała Żyrafa" z dużym ogrodem. Charakterystyczne figury zwierząt naturalnej wielkości zrobiły ogromne wrażenie nie tylko na dzieciach. Na najmłodszych czekał dmuchany zamek i liczne atrakcje, a dorośli mogli delektować się wykwintnym menu. Punktem kulminacyjnym było podanie dwóch tortów – każdy z innym motywem przewodnim. Całość uroczystości przypominała iście bajkowe wydarzenie. Koszt? Około 40 tysięcy złotych, choć – jak przyznaje sama artystka – najważniejsze były emocje i uśmiech dziecka.

