Mandaryna walczyła o życie za kulisami! Jakim cudem wystąpiła na "Sylwestrze z Dwójką"?

Tegoroczny "Sylwester z Dwójką" przyciągnął masę widzów zarówno przed telewizory, jak i na miejsce wydarzenia. Na scenie pojawiły się legendy polskiej estrady, a także zagraniczne gwiazdy! Wśród rodzimych artystów nie zabrakło Mandaryny, która odtworzyła swój hit "Ev’ry Night", wspólnie z byłym mężem, wywołując falę entuzjazmu w tłumie. Dla publiczności i telewidzów występ wyglądał jak perfekcyjnie przygotowane show, ale rzeczywistość była inna.

Zobacz też: Kwiatkowski PĘKŁ po sylwestrze TVP. Takiego wpisu nikt się nie spodziewał

Szokujące chwile Mandaryny! Fani nie mają pojęcia, co działo się podczas Sylwestra!

Za kulisami wokalistka zmagała się z poważnym spadkiem cukru, spowodowanym zimnymi temperaturami, stresem i wymagającym harmonogramem koncertu.

Pomimo tych trudności piosenkarka nie zrezygnowała ani na chwilę z profesjonalizmu. Jej choreografia i energia sceniczna zachwyciły zarówno widzów pod sceną, jak i tych oglądających transmisję w domu. Mandaryna podkreśliła, że kluczowe było wsparcie zaufanej ekipy, która czuwała nad jej bezpieczeństwem i była gotowa reagować na każdy nagły spadek cukru.

Tego nie było widać w telewizji... Cukrzyca nie lubi zimna, a w sylwestra ciepło nie było. Sylwestrowy outfit i ogromne emocje też nie pomagały. Efekt? Nagły spadek cukru między pierwszym a drugim wyjściem na scenę. Na szczęście mam przy sobie ludzi, którzy wiedzą, co w takiej sytuacji robić. Zero paniki i refleks jak w Formule 1. Z taką ekipą można wejść w Nowy Rok spokojnie, nawet jeśli cukier próbuje imprezować po swojemu - czytamy we wpisie gwiazdy.

Sylwestrowe wydarzenie pokazało, że życie artysty to nie tylko świetny występy i poklask fanów, ale też codzienne zmagania z własnym zdrowiem i ograniczeniami. Mandaryna udowodniła jednak, że determinacja i przygotowanie pozwalają sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.

Zobacz też: Mandaryna ujawniła kulisy relacji z Wiśniewskim. Po latach staje w jego obronie. WIDEO

Zobacz naszą galerię: Mandaryna walczyła o życie za kulisami! Jakim cudem wystąpiła na "Sylwestrze z Dwójką"?

Sonda Tęsknisz za śpiewającą Mandaryną? Tak Nie Może trochę