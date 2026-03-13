Kiedy dokładnie zmarła Magda Majtyka? Mąż podał datę, choć sprawa śmierci aktorki wciąż jest w toku. Wiemy, skąd ta decyzja

Magdalena Majtyka nie żyje. Aktorka, która zmarła nagle i w tragicznych okolicznościach, miała zaledwie 41 lat. Teraz bliscy przygotowują się do jej ostatniego pożegnania, a szczegóły pogrzebu już zostały podane do wiadomości publicznej. Mąż Majtyki, dokładnie 8 dni po zaginięciu ukochanej, napisał w sieci:

Kochani, ostatnie pożegnanie z moją kochaną żoną Madziulą odbędzie się we wtorek. Kochanie, nigdy o tobie nie zapomnę, zawsze będę cię kochał.

Tych kilka słów wystarczyło, aby wzruszyć nawet najtwardszych. Pod wpisem pojawiły się kondolencje i słowa współczucia. Aktorka pozostawiła męża i córkę.

Co się stało? Sprawa śmierci Magdy Majtyki wciąż jest w toku

Dramat rozegrał się na początku marca. Aktorka zaginęła 4 marca we Wrocławiu. Zaniepokojona rodzina szybko rozpoczęła poszukiwania, a mąż Magdaleny Majtyki, Piotr Bartos, opublikował w mediach społecznościowych poruszający apel o pomoc.

Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy - pisał.

Niestety, niedługo później nadeszły najgorsze wiadomości. 6 marca w Biskupicach Oławskich na Dolnym Śląsku odnaleziono samochód należący do aktorki. W aucie nikogo nie było. Jednak wkrótce w pobliskim lesie natrafiono na ciało 41-latki. Informację o tragicznym finale poszukiwań potwierdziła policja, a sprawą natychmiast zajęła się prokuratura.

Śmierć Magdaleny Majtyki była ogromnym ciosem dla jej bliskich i przyjaciół z branży. Artystka była znana widzom m.in. z seriali "Na Wspólnej", "Pierwsza miłość" czy "Ojciec Mateusz". Po tragicznej informacji w sieci pojawiły się dziesiątki wzruszających pożegnań. Wiele osób podkreśla, że była niezwykle ciepłą i utalentowaną osobą.

Pogrzeb Magdaleny Majtyki

Bliscy przygotowują się teraz do jej ostatniego pożegnania w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn. Pogrzeb aktorki ma odbyć się w najbliższych dniach - zaplanowano go na 17 marca. Rodzina, przyjaciele oraz ludzie teatru i filmu wspólnie oddadzą hołd artystce, która odeszła zdecydowanie za wcześnie.

O dacie pogrzebu poinformował wdowiec po Majtyce. W nekrologu czytamy:

Ś.P. Magdalena Majtyka ur. 02.08.1984 r. zm. 06.03.2026 r. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 17.03.2026 r. (wtorek) o godz. 12:00 w kaplicy na Cmenatrzu Komunalnym Grabiszyn. Zawiadamia pogrążona w smutku rodzina.

Co z datą zgonu Majtyki?

Wiadomość o pochówku aktorki zawiera datę jej śmierci - 6 marca, choć śledztwo w tej sprawie wciąż się toczy i jest wiele niewiadomych, a Majtyka zaginęła 4 marca.

Wszystko wyjaśnia art. 95 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.), który określa treść aktu zgonu. Wskazuje, że akt zgonu musi zawierać m.in. datę, godzinę oraz miejsce zgonu albo, jeżeli te dane nie są znane, datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok. Przepis wymiennie traktuje datę wpisaną do aktu zgonu - jest to data śmierci albo data odnalezienia zwłok.

