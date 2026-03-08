QUIZ. Myślisz, że znasz polskie seriale? Ten quiz zweryfikuje wszystko

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-03-08 5:29

"Ranczo", "M jak miłość", "Przyjaciółki" i "Na Wspólnej" od lat przyciągają przed telewizory miliony widzów. Ich bohaterowie stali się niemal członkami naszych rodzin - śledziliśmy ich miłości, dramaty i codzienne wybory. Ale czy na pewno pamiętasz, kto jest z którego serialu? Sprawdź się w naszym quizie i przekonaj się, czy jesteś prawdziwym znawcą polskich hitów!

Dopasuj bohatera do serialu - Ranczo, M jak miłość, Przyjaciółki, Na Wspólnej

i

Autor: AKPA

QUIZ. Dopasuj bohatera do serialu

Widzowie pokochali barwnych mieszkańców Wilkowyj z "Rancza", rodzinę Mostowiaków z "M jak miłość", perypetie przyjaciółek z serialu "Przyjaciółki" oraz losy mieszkańców kamienicy z "Na Wspólnej".

Rozwiąż także: Quiz o serialu „07 zgłoś się”. Sprawdź, czy rozwiążesz go tak dobrze, jak porucznik Borewicz zagadki kryminalne

Niektóre nazwiska brzmią znajomo od pierwszej sekundy, a inne potrafią nieźle namieszać. Gotowy na wyzwanie? Uwaga, łatwo nie będzie!

W naszym quizie znajdziesz zarówno pierwszoplanowych bohaterów, jak i postacie, które przez lata przewinęły się przez ekran. Czasem wystarczy jedno nazwisko, by od razu skojarzyć właściwy tytuł. Innym razem trzeba sięgnąć pamięcią kilka sezonów wstecz.

Powodzenia!

Dopasuj bohatera do serialu - "Ranczo", "M jak miłość", "Przyjaciółki", "Na Wspólnej"
Pytanie 1 z 15
Z jakiego serialu pochodzi Lucy Wilska?

Który serial rządzi w Twojej pamięci?

Jeśli bez wahania dopasowałeś większość bohaterów, możesz śmiało nazywać się prawdziwym ekspertem. W końcu produkcje takie jak "Ranczo", "Przyjaciółki" czy "M jak miłość" bez wątpienia można nazwać kultowymi. 

Seriale "M jak miłość" czy "Na Wspólnej" nieustannie zaskakują nowymi wątkami i bohaterami, którzy potrafią namieszać w fabule - a czasem i w naszej pamięci.

Nie przegap: QUIZ. Najpiękniejsze Polki w PRL. Rozpoznasz je? Nie będzie to proste zadanie

Bohaterowie, których trudno pomylić… a jednak!

Choć wydaje się, że nazwiska takie jak Mostowiak, Kozioł czy Zimińska od razu naprowadzają na właściwy trop, w praktyce bywa różnie. Wiele postaci przez lata przeszło ogromne metamorfozy, zmieniały się ich relacje, a niektórzy bohaterowie znikali i wracali po długiej przerwie.

To właśnie dlatego takie quizy potrafią zaskoczyć nawet najbardziej wiernych fanów. Powodzenia!

Koniecznie sprawdź inne nasze quizy i przekonaj się, czy w kolejnych wyzwaniach pójdzie Ci jeszcze lepiej.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

M JAK MIŁOŚĆ
RANCZO
PRZYJACIÓŁKI
NA WSPÓLNEJ