QUIZ. Dopasuj bohatera do serialu
Widzowie pokochali barwnych mieszkańców Wilkowyj z "Rancza", rodzinę Mostowiaków z "M jak miłość", perypetie przyjaciółek z serialu "Przyjaciółki" oraz losy mieszkańców kamienicy z "Na Wspólnej".
Niektóre nazwiska brzmią znajomo od pierwszej sekundy, a inne potrafią nieźle namieszać. Gotowy na wyzwanie? Uwaga, łatwo nie będzie!
W naszym quizie znajdziesz zarówno pierwszoplanowych bohaterów, jak i postacie, które przez lata przewinęły się przez ekran. Czasem wystarczy jedno nazwisko, by od razu skojarzyć właściwy tytuł. Innym razem trzeba sięgnąć pamięcią kilka sezonów wstecz.
Powodzenia!
Który serial rządzi w Twojej pamięci?
Jeśli bez wahania dopasowałeś większość bohaterów, możesz śmiało nazywać się prawdziwym ekspertem. W końcu produkcje takie jak "Ranczo", "Przyjaciółki" czy "M jak miłość" bez wątpienia można nazwać kultowymi.
Seriale "M jak miłość" czy "Na Wspólnej" nieustannie zaskakują nowymi wątkami i bohaterami, którzy potrafią namieszać w fabule - a czasem i w naszej pamięci.
Bohaterowie, których trudno pomylić… a jednak!
Choć wydaje się, że nazwiska takie jak Mostowiak, Kozioł czy Zimińska od razu naprowadzają na właściwy trop, w praktyce bywa różnie. Wiele postaci przez lata przeszło ogromne metamorfozy, zmieniały się ich relacje, a niektórzy bohaterowie znikali i wracali po długiej przerwie.
To właśnie dlatego takie quizy potrafią zaskoczyć nawet najbardziej wiernych fanów. Powodzenia!
Koniecznie sprawdź inne nasze quizy i przekonaj się, czy w kolejnych wyzwaniach pójdzie Ci jeszcze lepiej.