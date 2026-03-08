QUIZ. Dopasuj bohatera do serialu

Widzowie pokochali barwnych mieszkańców Wilkowyj z "Rancza", rodzinę Mostowiaków z "M jak miłość", perypetie przyjaciółek z serialu "Przyjaciółki" oraz losy mieszkańców kamienicy z "Na Wspólnej".

Niektóre nazwiska brzmią znajomo od pierwszej sekundy, a inne potrafią nieźle namieszać. Gotowy na wyzwanie? Uwaga, łatwo nie będzie!

W naszym quizie znajdziesz zarówno pierwszoplanowych bohaterów, jak i postacie, które przez lata przewinęły się przez ekran. Czasem wystarczy jedno nazwisko, by od razu skojarzyć właściwy tytuł. Innym razem trzeba sięgnąć pamięcią kilka sezonów wstecz.

Powodzenia!

Dopasuj bohatera do serialu - "Ranczo", "M jak miłość", "Przyjaciółki", "Na Wspólnej" Pytanie 1 z 15 Z jakiego serialu pochodzi Lucy Wilska? "Ranczo" "M jak miłość" "Przyjaciółki" "Na Wspólnej" Następne pytanie

Który serial rządzi w Twojej pamięci?

Jeśli bez wahania dopasowałeś większość bohaterów, możesz śmiało nazywać się prawdziwym ekspertem. W końcu produkcje takie jak "Ranczo", "Przyjaciółki" czy "M jak miłość" bez wątpienia można nazwać kultowymi.

Seriale "M jak miłość" czy "Na Wspólnej" nieustannie zaskakują nowymi wątkami i bohaterami, którzy potrafią namieszać w fabule - a czasem i w naszej pamięci.

Bohaterowie, których trudno pomylić… a jednak!

Choć wydaje się, że nazwiska takie jak Mostowiak, Kozioł czy Zimińska od razu naprowadzają na właściwy trop, w praktyce bywa różnie. Wiele postaci przez lata przeszło ogromne metamorfozy, zmieniały się ich relacje, a niektórzy bohaterowie znikali i wracali po długiej przerwie.

To właśnie dlatego takie quizy potrafią zaskoczyć nawet najbardziej wiernych fanów. Powodzenia!

