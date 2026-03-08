Poseł PO powiedział to na wizji o osobach homoseksualnych. Chciał być zabawny, wyszło żenująco

Robert Węgrzyn w marcu 2021 został pełniącym obowiązki sekretarza regionu opolskiego Platformy Obywatelskiej. W maju 2024 objął funkcję członka zarządu województwa opolskiego VII kadencji. Teraz, jak m.in. donosi dziennikarz związany z Telewizją Republika, ma on zostać szefem KO w tymże regionie. Tymczasem w 2011 roku, gdy to był przedstawicielem tego ugrupowania w parlamencie, został na sejmowym korytarzu zapytany przez dziennikarza TVN24 Macieja Knapika o swój stosunek do legalizacji związków homoseksualnych.

Węgrzyn wywołał wówczas prawdziwy skandal! Poseł „w żartach” miał zacytować swojego partyjnego kolegę. - Coś mi kiedyś Andrzej Czuma wspomniał - już tak żartobliwie powiem - z gejami to dajmy sobie spokój, ale z lesbijkami... to chętnie bym popatrzył - oznajmił, z szelmowskim uśmiechem na twarzy. Na głowę posła posypały się gromy oczywiście ze strony opozycji, ale również koledzy z partii nie zostawili na nim suchej nitki.

- Ubolewam, że żart wyjęty z rozmowy z panem redaktorem nie został odebrany tylko jako żart. Przepraszam, jeśli mógł zabrzmieć seksistowsko. Nie było to moim zamiarem – tłumaczył się błyskawicznie poseł Węgrzyn. Nie przekonał nimi jednak swoich partyjnych kolegów, ponieważ regionalny sąd koleżeński PO pozbawił go niedługo później członkostwa w partii (został do niej przyjęty ponownie dopiero w 2019 roku).

Całe zdarzenie wyglądało następująco:

R. Węgrzyn ma zostać szefem KO w regionie (woj. opolskie). Wyrzucony z PO za poniższe słowa. Po latach przywrócił go Schetyna. "z gejami to dajmy sobie spokój, ale z lisbijkami, to chętnie bym popatrzył" pic.twitter.com/H2vAptt11l— Marcin Dobski (@szachmad) March 4, 2026