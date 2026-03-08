Na dzień kobiet podlewam tym swój skrzydłokwiat. Rośnie szybciej niż mój zachwyt nad nim. Odżywka do skrzydłokwiatu, która ratuje nawet żółte liście

Karolina Piątkowska
2026-03-08 4:58

Domowa odżywka, która pobudzi marniejący skrzydłokwiat. Początek marca to dobry czas, by rozpocząć wiosenne nawożenie kwiatów doniczkowych. Wbrew powszechnej opinii rośliny doniczkowej również potrzebują nawożenie. Mają one ograniczony dostęp do substancji odżywczych i trzeba je dostarczać od zewnątrz. Dodaj 1 łyżeczkę tego popularnego proszku do wody i raz w miesiącu podlewaj skrzydłokwiat. Rób to raz w miesiącu, a skrzydłokwiat szybko wypuści nowe liście,

Skrzydłokwiat żółknie, gdy źle go podlewasz

  • Wiosna to czas intensywnego wzrostu roślin, dlatego potrzebują one dodatkowych składników odżywczych.
  • Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, wymaga regularnego nawożenia, by efektywnie oczyszczać powietrze.
  • Domowa odżywka z sody oczyszczonej, stosowana raz w miesiącu, wzmocni skrzydłokwiat i uratuje pożółkłe liście.
  • Chcesz, by Twój skrzydłokwiat odzyskał blask? Sprawdź, jak prosta mikstura może zdziałać cuda!

W marcu rozpuszczam to w wodzie i podlewam skrzydłokwiat. Ta odżywka uratuje nawet pożółkłe liście

Początek wiosny to czas, gdy przyroda budzi się do życia. To także czas, gdy trzeba ze zdwojoną uwagą zadbać o rośliny. Dotyczy to nie tylko kwiatów oraz krzewów rosnących w ogrodzie, ale także roślin doniczkowych. One również potrzebują regularnego dostępu do substancji odżywczych z gleby. Ziemia w doniczce ogranicza ich dostęp do witamin oraz minerałów dlatego też należy je dostarczać od zewnątrz. Wiosna to początek sezonu wegetacji, w którym kwiaty rosną oraz przygotowują się do okresu kwitnienia. W tym czasie warto stosować nawozy, które wzmocnią korzenie oraz łodygi, będą stymulowały procesy wzrostu oraz uchronią rośliny przed chorobami oraz atakami szkodników.

Skrzydłokwiat to jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych w Polsce. Ceniony jest on nie tylko za piękne, zielone liście ale przede wszystkim z uwagi na swoje właściwości filtrujące powietrze. Skrzydłokwiat rewelacyjnie filtruje powietrze i oczyszcza je z toksyn oraz niebezpiecznych substancji. Aby jednak roślina była skuteczna mus być w dobrej kondycji. Pomoże w tym domowa odżywka z sody oczyszczonej. Wystarczy, że rozpuścisz 1 łyżeczkę sody oczyszczonej w odstanej wodzie (najlepiej sprawdzi się do tego deszczówka). Tak przygotowaną mieszanką podlewaj skrzydłokwiat raz w miesiącu przez cały okres kwitnienia, aż do jesieni. Soda oczyszczona rewelacyjnie reguluje poziom kwasowości ziemi, a także poprawia strukturę gleby. Dodatkowo soda oczyszczona stosowana do kwiatów ogranicza rozwój niebezpiecznych mikroorganizmów. Wzmacnia także zdolności obronne kwiatów i poprawia procesy wzrostu oraz kwitnienia.

Soda oczyszczona jest bezpieczna dla kwiatów i stosuje się ją w ogrodnictwie od dziesiątek lat. Pamiętaj jednak, by stosując odżywkę z sody oczyszczonej nie przekraczać dozwolonej dawki. Stosowanie jej częściej niż raz w miesiącu może negatywnie odbić się na kondycji rośli.

