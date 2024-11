Wśród osób, które mają szansę trafić do prezydenckiego wyścigu jest były minister edukacji z rządu PiS, Przemysław Czarnek. Polityk jest wymieniany w gronie tych, którzy mogą zostać kandydatem PiS. To budzi zainteresowanie wyborców chcących dowiedzieć się czegoś więcej o jego bliskich. Ostatnio poseł pochwalił się wspólnym zdjęciem z żoną Katarzyną, do którego dodał opis: - Dziękuję Skarbie za wsparcie! Uzyskanie funkcji PREZESA struktur lubelskich, najmocniejszej siły konserwatywnej w Polsce i Europie, to także Twoja zasługa. Dziękuję - napisał. Zdjęcie i wpis robią wrażenie, bo niezbyt często polityk chwalił się żoną, choć trzeba przyznać, że bywał z nią na spotkaniach w ramach wydarzeń związanych z Radiem Maryja. Co wiemy o ukochanej polityka? Oto jej biografia.

Kim jest Katarzyna Czarnek? Bogata kariera naukowa

Żona byłego ministra Czarnka, Katarzyna Czarnek, również jak mąż, jest wykładowcą na uczelni: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Katarzyna Czarnek to doktor biologii. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Podstawowych Nauk Medycznych, której jest kierownikiem, jest pełniącą obowiązki dyrektora Instytutu Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym KUL.

Romantyczna historia poznania Czarnka i jego żony

Bardzo romantyczna jest historia poznania Czarnka i jego żony Katarzyny. Kilka lat temu polityk podzielił się na łamach "Super Expressu" historią o tym, jak poznał przyszłą żonę:

Jeździłem do Włoch na wakacje do Milano Marittima i pracowałem tam kilka lat z rzędu. Przez 5 lat pracowałem w hotelu Perez. Tego ostatniego roku przyjechała do sąsiedniego hotelu Ambra właśnie Kasia. Wpadliśmy sobie tam w oko. Trudność polegała na tym, że ja miałam pracę wieczorną, a Kasia przedwieczorną. Wieczorami nie mogliśmy się spotykać, ale to się jakoś nawiązało.

Strzała amora trafiła w jego serce, nie mógł zapomnieć o pięknej dziewczynie: - Ona wróciła wcześniej do Polski, a ja byłem do tego stopnia zakochany, że skróciłem dwa tygodnie swój pobyt we Włoszech, co kosztowało mnie 1 mln lirów włoskich, a zatem 2 tys. zł. Ha, ha! To nie jest nadal mało, a w latach 90. to było bardzo dużo. Poświęciłem to, żeby dotrzeć do Polski i dalej kontynuować naszą znajomość - komentował wówczas. Małżonkowie mają dwoje dzieci: dorosłą córkę Julię, która w zeszłym roku wzięła ślub i syna Mateusza.