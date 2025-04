Nie tylko Englert. Józefowicz również zatrudnił córkę w „Metrze”. Urbańska wyjaśnia

Kalina Józefowicz, 16-letnia córka Janusza Józefowicza i Nataszy Urbańskiej, pojawiła się w obsadzie kultowego musicalu "Metro". I choć nazwisko w Studio Buffo otwiera wiele drzwi, to jej mama podkreśla, że to nie układy, tylko talent i ciężka praca zdecydowały o tym, że znalazła się na scenie. „Była surowiej oceniana niż inni” - wyznaje jurorka "The Voice Kids"