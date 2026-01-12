Cekiny Mariki, blond fryzura Sokołowskiej i klasyka Kaminskiego. Tak wyglądały Paszporty "Polityki" 2025. Kto jeszcze się pojawił?

Kto pojawił się na gali Paszportów "Polityki" 2025?

Niedzielny wieczór w Warszawie należał do kultury. W studiu Telewizji Polskiej im. Kory Olgi Sipowicz odbyła się 33. edycja gali Paszportów "Polityki" – nagród, które od ponad trzech dekad wskazują najciekawsze zjawiska i nazwiska na polskiej scenie artystycznej. Wydarzenie przyciągnęło nie tylko nominowanych i laureatów, ale także liczne grono znanych gości.

Na ściance nie zabrakło wyrazistych stylizacji i rozpoznawalnych twarzy. Marika postawiła na spektakularny, błyszczący look, przyciągając uwagę fotoreporterów. Anita Sokołowska zaprezentowała się w szarym garniturze i jasnej fryzurze, a Ralph Kaminski wybrał elegancką, czarną stylizację. Na czerwonym dywanie widoczny był także Eryk Klum.

Przed obiektywami pojawiła się również Gabi Drzewiecka — tego wieczoru w podwójnej roli. Dziennikarka nie tylko pozowała do zdjęć, ale także prowadziła galę. Wśród gości obecna była również ministra kultury Marta Cienkowska oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Laureaci Paszportów "Polityki" 2025

Podczas gali wręczono Paszporty "Polityki" w siedmiu kategoriach oraz dwie nagrody specjalne. W kategorii film zwyciężyła Emi Buchwald za debiutancki obraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Paszport w kategorii scena trafił do Katarzyny Minkowskiej, reżyserki teatralnej, która w ostatnim roku miała kilka głośnych premier. W kategorii książka nagrodzono Stanisława Łubieńskiego za esej "Drugie życie Czarnego Kota".

Wśród laureatów znaleźli się także Ant Łakomsk, nagrodzona w kategorii sztuki wizualne, oraz Aleksandra Słyż, która odebrała Paszport za muzykę poważną. W kategorii muzyka popularna zwyciężył duet Sw@da x Niczos za album "#InDaWoods". Nagrodę w obszarze kultury cyfrowej otrzymał Tomasz Kisilewicz z 11 bit studios za grę "The Alters". Pianista Yehuda Prokopowicz otrzymał Paszport Czytelników "Polityki", a specjalny Paszport – Kreatora Kultury – odebrał Tomasz Lipiński.

