Teatr Wielki w Warszawie świętował 200-lecie i 60-lecie odbudowy, goszcząc wybitnych artystów i ważne osobistości.

Gala zgromadziła polityków, w tym prezydenta, marszałek Senatu i minister kultury, którzy podziwiali występy.

Panie zachwyciły klasycznymi czarnymi kreacjami. Sprawdź, jak prezentowały się Marta Nawrocka, Małgorzata Kidawa-Błońska i Marta Cienkowska!

Gala z okazji jubileuszu 200-lecia wmurowania kamienia węgielnego oraz 60-lecia odbudowy Teatru Wielkiego w Warszawie zgromadziła miłośników kultury, którzy mogli podziwiać występy m.in. Aleksandry Kurzak, Andrzeja Filończyka, Piotra Buszewskiego oraz Rafała Siwka. Teatr Wielki wzniesiony został w latach 1825-1833 według projektu Antonia Corazziego, potem był kilkakrotnie przebudowywany. Budynek był świadkiem wojennego zniszczenia, a jego odbudowa trwała 20 lat, a jego uroczyste otwarcie budynku w 1965 r. było ważnym dla Warszawy wydarzeniem. Było więc co świętować.

Na uroczystej gali pojawili się także ludzie polityki. Obecny był m.in. prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką, pierwszą damą Martą Nawrocką, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem Janem Kidawą-Błońskim, a także minister kultury i dziedzictwa narodowej, Marta Cienkowska.

Czerń królowała na uroczystej gali

Panie postawiły tego wieczoru na klasykę, czyli czarne kreacje. Prezydentowa Marta Nawrocka wybrała długą, welurową suknię, bardzo prostą, ale pokazującą prawdziwą klasę. Do sukni dobrała czarne szpilki z ozdobą, które robiły wrażenie i dodały stylizacji ciekawego charakteru.

Na czerń postawiła też Kidawa-Błońska. Marszałek Senatu zdecydowała się sukienkę za kolano, jej kreacja zdobiły szyfonowe, długie rękawy i fantazyjna dekoracja przy dekolcie. Czarne czółenka na niskim, szerokim obcasie, ozdobione klamrą oraz złota torebka dodały stylizacji uroku.

Zaś minister Cienkowska miała suknię podobną do Nawrockiej. Różnił je co prawda materiał, ale krój był bardzo zbliżony. Pani minister podkręciła całą stylizację dużymi, złotymi kolczykami w kształcie kół oraz połyskującą złotem torebkę w ciekawym kształcenie. Zobaczcie, jak prezentowały się panie w czerni. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii niżej.