Marta Nawrocka na jubileuszu Teatru Wielkiego. Ekspertki zgodnie oceniły jej kreację

2025-11-30 11:13

Para prezydencka Karol i Marta Nawroccy pojawili się na uroczystych obchodach wmurowania kamienia węgielnego 200-lecia Teatru Wielkiego. Uwagę zwróciły nie tylko zjawiskowe występy na scenie, ale także kreacja pierwszej damy. Tym razem stylistki zgodnie oceniły jej stylizację na tę niezwykłą okazję.

Jubileusz uświetnił uroczysty koncert w wykonaniu Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej. W programie znalazły się dzieła, które doskonale oddają przekrojowy charakter repertuaru operowego – od klasyki po współczesność. Publiczność miała okazję wysłuchać m.in. "Poloneza" op. 53 Fryderyka Chopina, "Tańców góralskich" z opery "Halka" Stanisława Moniuszki oraz fragmentów "VII Symfonii" Ludwiga van Beethovena.

Na scenie wystąpili najwybitniejsi polscy soliści, którzy swoją karierę rozpoczęli w Operze Narodowej, a dziś podbijają światowe sceny. Wśród nich znaleźli się: Aleksandra Kurzak, Andrzej Filończyk, Piotr Buszewski oraz Rafał Siwek. Towarzyszyły im Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz Polski Balet Narodowy. Całość, pod batutą Patricka Fournillier, stworzyła niezapomniane widowisko, łączące tradycję z nowoczesnością.

Gala jubileuszowa była transmitowana na żywo w TVP1, TVP Kultura, Programie 2 Polskiego Radia oraz na platformach OperaVision i vod.teatrwielki.pl, dzięki czemu szeroka publiczność mogła uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wieczór poprowadzili Grażyna Torbicka i Jakub Józef Orliński, dodając wydarzeniu prestiżu i elegancji.

Ekspertki oceniły Martę Nawrocką

Uwagę mediów i ekspertów mody przyciągnęła kreacja Marty Nawrockiej, żony Karola Nawrockiego. Jej strój został wysoko oceniony za elegancję i odpowiednie dopasowanie do rangi wydarzenia. Pierwsza dama postawiła na prostą, długą sukienkę z długimi rękawami w ciemnym kolorze. Do tego dobrała buty na obcasie z ozdobną aplikacją i czarne rajstopy. Włosy zaś spięła w kok.

Marta Nawrocka w spocie PZPN. Ważne zapowiedzi!

- Pierwsza dama wygląda dobrze i stosownie do okazji. Miły akcent w całej stylizacji to buty z elementem biżuteryjnym. Mniej, często znaczy więcej i w tym wypadku tak właśnie jest. Nie żyjemy w czasach obszernych sukni, przesadnie zdobionych, które mogą kojarzyć się z miejscem, jakim jest Teatr Wielki. Nawet gale oscarowe w Hollywood zelżały w swoim wymiarze - skomentowała Ewa Minge w rozmowie z Plejadą.

Podobne zdanie wyraziła Dorota Wolff, ceniona ekspertka i organizatorka pokazów mody.

- Wybrała długą, czarną suknię z połyskującego weluru, który w operowej oprawie prezentuje się wieczorowo. Minimalistyczny krój z długim rękawem i zabudowanym dekoltem podkreśla rangę wydarzenia, a subtelne kolczyki oraz wieczorowe czółenka z biżuteryjną aplikacją dodają stylizacji charakteru. To wybór zgodny z etykietą gali operowej i przykład skromnej i wyważonej elegancji - oceniła.

