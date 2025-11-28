Marta Nawrocka w spocie PZPN. Ważne zapowiedzi!

PZPN opublikował nagranie promujące kandydaturę Polski na organizatora Mistrzostw Europy Kobiet 2029.

W spocie wystąpiła m.in. pierwsza dama Marta Nawrocka, kapitan reprezentacji kobiet Ewa Pajor oraz Robert Lewandowski.

Decyzja o tym, kto zorganizuje turniej, zapadnie 3 grudnia 2025 roku. Oprócz Polski, kandydują także Dania ze Szwecją i Niemcy.

Marta Nawrocka aktywnie wspiera kobiecy sport, a w szczególności piłkę nożną, angażując się w różne inicjatywy i wydarzenia sportowe.

Do sieci trafiło nagranie, którym PZPN poinformował o kandydaturze Polski na organizację Mistrzostw Europy Kobiet 2029. Wśród osób promujących inicjatywę znalazła się Marta Nawrocka. To jej wystąpienie otwiera spot. Żona prezydenta podkreśla:

- Dlaczego Polska? Po historycznym awansie naszych dziewczyn do Mistrza z Europy w piłce nożnej czas zostać gospodarzem tego turnieju. Jestem przekonana, że Kobiece Euro w Polsce to byłby wielki impuls do rozwoju tej dyscypliny i inspiracja dla tysięcy dziewczynek, które chcą spełniać swoje sportowe marzenia. Do boju, Polsko!

Nawrocka wśród wielkich gwiazd piłki

Oprócz pierwszej damy w spocie wystąpiła też Ewa Pajor, która jest kapitanem reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej, a także Robert Lewandowski, kapitan męskiej drużyny. Co do mistrzostw to w 2029 roku ma w nich wciąć udział 16 reprezentacji. O organizację stara się nie tylko Polska, ale też takie kraje jak Dania ze Szwecją i Niemcy. Decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA o miejscu mistrzostw Europy kobiet zostanie podjęta już niedługo, bo 3 grudnia 2025 roku.

Pierwsza dama kocha sport

To już kolejny raz, gdy Nawrocka działa na rzecz sportu, a konkretnie kobiecej piłki. Jedną z pierwszych aktywności żony Karola Nawrockiego, w roli pierwszej damy, było otwarcie IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu. - Wasza pasja i waleczność pokazują, że piłka nożna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn - mówiła wówczas do zebranych. Potem pani prezydentowa pojawiała się w Gdańsku na spotkaniu z reprezentacją Polski kobiet w piłce nożnej przed meczem z Holandią.

Marta Nawrocka zawsze podkreśla, że sport jest bardzo ważny w jej życiu. Jak mówi, chce też promować go wśród najmłodszych. Sama od dzieciństwa stawała na aktywność. Wystarczy wspomnieć, że jedną z jej pasji jest taniec, między innymi balet. Regularnie też jeździ na rowerze i rolkach.

QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie