Marta Nawrocka w spocie PZPN. Ważne zapowiedzi!

- PZPN opublikował nagranie promujące kandydaturę Polski na organizatora Mistrzostw Europy Kobiet 2029.
- W spocie wystąpiła m.in. pierwsza dama Marta Nawrocka, kapitan reprezentacji kobiet Ewa Pajor oraz Robert Lewandowski.
- Decyzja o tym, kto zorganizuje turniej, zapadnie 3 grudnia 2025 roku. Oprócz Polski, kandydują także Dania ze Szwecją i Niemcy.
- Marta Nawrocka aktywnie wspiera kobiecy sport, a w szczególności piłkę nożną, angażując się w różne inicjatywy i wydarzenia sportowe.
Do sieci trafiło nagranie, którym PZPN poinformował o kandydaturze Polski na organizację Mistrzostw Europy Kobiet 2029. Wśród osób promujących inicjatywę znalazła się Marta Nawrocka. To jej wystąpienie otwiera spot. Żona prezydenta podkreśla:
- Dlaczego Polska? Po historycznym awansie naszych dziewczyn do Mistrza z Europy w piłce nożnej czas zostać gospodarzem tego turnieju. Jestem przekonana, że Kobiece Euro w Polsce to byłby wielki impuls do rozwoju tej dyscypliny i inspiracja dla tysięcy dziewczynek, które chcą spełniać swoje sportowe marzenia. Do boju, Polsko!
Nawrocka wśród wielkich gwiazd piłki
Oprócz pierwszej damy w spocie wystąpiła też Ewa Pajor, która jest kapitanem reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej, a także Robert Lewandowski, kapitan męskiej drużyny. Co do mistrzostw to w 2029 roku ma w nich wciąć udział 16 reprezentacji. O organizację stara się nie tylko Polska, ale też takie kraje jak Dania ze Szwecją i Niemcy. Decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA o miejscu mistrzostw Europy kobiet zostanie podjęta już niedługo, bo 3 grudnia 2025 roku.
Pierwsza dama kocha sport
To już kolejny raz, gdy Nawrocka działa na rzecz sportu, a konkretnie kobiecej piłki. Jedną z pierwszych aktywności żony Karola Nawrockiego, w roli pierwszej damy, było otwarcie IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu. - Wasza pasja i waleczność pokazują, że piłka nożna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn - mówiła wówczas do zebranych. Potem pani prezydentowa pojawiała się w Gdańsku na spotkaniu z reprezentacją Polski kobiet w piłce nożnej przed meczem z Holandią.
Marta Nawrocka zawsze podkreśla, że sport jest bardzo ważny w jej życiu. Jak mówi, chce też promować go wśród najmłodszych. Sama od dzieciństwa stawała na aktywność. Wystarczy wspomnieć, że jedną z jej pasji jest taniec, między innymi balet. Regularnie też jeździ na rowerze i rolkach.