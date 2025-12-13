Prezentownik Kasi Tusk. Pomysły na proste i eleganckie upominki dla najbliższych

Kasia Tusk od lat inspiruje Polki nie tylko jeśli chodzi o modę. Często porusza także tematy związane z lifestyle'em, dzieli się przepisami i pokazuje, jak udekorować dom na różne okazje. Teraz, w okresie przedświątecznym, postanowiła podzielić się swoimi pomysłami na prezenty, które na pewno przypadną do gustu i starszym, i młodszym. Co proponuje blogerka?

Kasia Tusk już lata temu zasłynęła jako osoba o wyjątkowym guście. Jej stylizacje, łącze w sobie klasykę, nowoczesność, prostotę i elegancję zapewniły córce premiera spore grono fanów, a dziś ma własną markę odzieżową, a jej blog oraz media społecznościowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Tam pokazuje nie tylko modowe inspiracje, ale też wiele innych elementów. Ostatnio postanowiła stworzyć swój prezentownik. Co się w nim znajduje?

Najlepsze prezenty wg Kasi Tusk

Kasia Tusk w swoim wpisie na blogu Make Life Is Easier położyła nacisk, by święta spędzać "analogowo".

Mam nadzieję, że Święta na zawsze pozostaną w jakimś stopniu analogowe. Ten artykuł, pod przykrywką corocznego prezentownika, ma być takim małym przewodnikiem o tym, jak drobnymi krokami przywrócić Świętom ich stary klimat – o ile macie poczucie, że tego chociaż odrobinę potrzebujecie. Bo mi też to się przyda! - napisała.

Blogerka stwierdziła, ze choć praktyczne upominki, jak na przykład przedłużanie karnetów czy po prostu gotówka, na pewno się przydadzą, nie pomogą w tworzeniu pięknych wspomnień. Według niej o wiele lepiej sprawdzą się inne, choć niemniej praktyczne prezenty. Może to być dobrej jakości kawa, nietypowa herbata lub rzemieślnicza czekolada. W połączeniu z miodem, który polecała jako prezent w poprzednich latach, można stworzyć aromatyczny zestaw, który na pewno trafi we wszystkie gusta, a do tego od razu będzie można go spróbować. 

Na święta zrób szarlotkę wg przepisu Małgorzaty Tusk! Prosta, pyszna i inna niż inne

Innym pomysłem, który na pewno ucieszy dziadków, są ręcznie robione łańcuchy choinkowe, wykonane z pasków papieru kolorowego. Nie tylko mają sentymentalny charakter, ale będą też piękną ozdobą, a do tego ich tworzenie ma dobry wpływ na dzieci. Oczywiście, nie trzeba się ograniczać do robienia łańcuchów - wszelkie ręcznie robione dekoracje są niepowtarzalne i będą wyjątkowe dla obdarowywanej osoby.

Kasia Tusk zwraca także uwagę na eleganckie piżamy, na przykład w kratę lub paski. Całej rodzinie można podarować identyczny wzór, by w świąteczny poranek spotkać się w takim "stroju" przy śniadaniu. Takie rozwiązanie często można zobaczyć w świątecznych filmach czy w mediach społecznościowych amerykańskich celebrytów.

Doskonałym wyborem, zdaniem córki premiera, są reprodukcje lub plakaty ze słynnymi dziełami sztuki lub grafikami. prezentowi można dodać bardziej osobistego charakteru, decydując się na plakat związany z zainteresowaniami danej osoby. Najważniejsze, by dzieło już oprawione i gotowe do zawieszenia na ścianie!

Jako nawiązanie do dawnych, analogowych czasów, Kasia Tusk proponuje zestaw: pióro i kalendarz w brulionie. To szczególnie trafiony podarunek dla osoby, która pracuje biurowo lub musi pamiętać o wielu sprawach. Jak podkreśla blogerka, ręczne zapisywanie sprawia, że lepiej się pamięta o zanotowanych sprawach, a do tego ma swój urok, którego brakuje aplikacjom czy powiadomieniom na telefonie.

