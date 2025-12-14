Karol Nawrocki uwielbia te dania! Jego kucharz wszystko ujawnił

Gdy Marta Nawrocka udzieliła wywiadu w magazynie "Viva" jedno z pytań dotyczyło tego, jak wygląda jej codzienne życie od kiedy została żoną prezydenta. Nawrocka została zapytana o to, czy brakuje jej zwykłych czynności, które wcześniej wykonywała w domu. Okazuje się, że po zastaniu pierwszą damą, nie wszystko się zmieniło: - Po przeprowadzce do Warszawy to był szok, że ktoś a nie ja, dba o rytuał stołu. Już po tygodniu postanowiłam, że część posiłków będę przygotowywała sama. Nie chcę zbyt często angażować obcych w naszą codzienność, lubię mieć porządek wokół siebie i lubię dbać o niego na bieżąco. Zawsze prałam sama i nadal piorę, bo lubię. Naprawdę lubię wywieszać pachnące pranie. Proszę mi wierzyć, to daje mi spokój - przyznała w wywiadzie. Ale chociaż część posiłków pani prezydentowa szykuje dla rodziny sama, to wiadomo, że w Pałacu Prezydenckim jest też kucharz.

Co lubi jeść Karol Nawrocki? Prezydencki kucharz ujawnia

Kucharz prezydenta to Łukasz Miecznikowski, który niedawno ujawnił kilka nieznanych faktów dotyczących Nawrockiego. Przez Kanał Zero kucharz został zapytany o to, co lubi jeść prezydent. Jaka była odpowiedź?

Prezydent kocha ryby. Może jest to spowodowane tym, że jest nad morzem. Generalnie ryba w każdej postaci: smażona, wędzona, duszona. Kocha wszystko, co związane z morzem - przyznał mistrz kuchni.

Padło także pytanie o to, czego prezydent nie lubi jeść. - Nie ma takiej rzeczy. Prezydent Nawrocki jest taki jak my taki jak ja, taki jak ty. Jest wspaniałym, zwykłym, naprawdę zwykłym człowiekiem, który ciężką pracą doszedł tam, gdzie dzisiaj jest, i nie ma dla niego rzeczy, które są niedobre. Zje tak naprawdę wszystko - wyznał pan Łukasz. Można więc śmiało powiedzieć, że zbliżające się święta, które jeśli chodzi o potrawy, mają wiele dań z ryb do zaproponowania, mogą być szczególnie smaczne dla prezydenta.

Nawrocki lubi świąteczne tradycyjne potrawy: barszcz czerwony i uszka to jego ulubieńcy!

Dodatkowo kiedyś w jednej z sesji pytań na X, Karol Nawrocki zapytany o ulubione potrawy świąteczne, odparł, że uwielbia barszcz czerwony oraz uszka. Przepada też za pierogami z kapustą i grzybami. Ale nie tylko tradycyjne polskie potrawy smakują prezydentowi. Nawrocki lubi też zjeść kebab, o czym zresztą wszyscy mogli się przekonać, gdy wraz z młodzieżą wybrał się na to danie.