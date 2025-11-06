Szczere wyznanie Marty Nawrockiej. Niewiarygodne, co robi jako pierwsza dama

Marta Nawrocka, pierwsza dama RP, udzieliła wywiadu dla magazynu „Viva!”, opowiadając o swojej nowej roli.

Nawrocka ujawniła, że spotkała się z Agatą Dudą, aby omówić wyzwania i oczekiwania związane z pełnieniem funkcji pierwszej damy.

Chce być blisko ludzi i łączyć świat oficjalny z codziennym życiem Polaków.

Zastanawiasz się, co pierwsza dama nadal robi sama w domu i co daje jej spokój?

Marta Nawrocka poszła śladem poprzednich pierwszych dam i pojawiła się w magazynie "Viva". W wywiadzie opowiedziała o pierwszych miesiącach życia jako prezydentowa, o mężu, dzieciach i swoich pomysłach na nową rolę. Jak przyznała, nie ma jednej recepty na to, jak być pierwszą damą. Nawrocka miała jednak okazję spotkać się z bezpośrednią poprzedniczką, czyli Agatą Dudą: - Spotkałam się z nią, żeby porozmawiać o tym, co mnie czeka. Opowiedziała. Doradziła. Było to dla mnie bardzo ważne spotkanie.

Nawrocka chce być blisko ludzi

Żona Karola Nawrockiego dodała, że swój czas, jako małżonka prezydenta, chciałaby wykorzystać jak najlepiej, być blisko ludzi i słuchać, jak opowiadają jej o swoich radościach, ale też smutkach i lękach. - Uważam, że ta funkcja może być pomostem między światem oficjalnym, reprezentacyjnym a ludzi codziennych, którzy żyją po cichu, a jednak to oni stanowią siłę Polski.

Pierwsza dama wciąż pierze sama!

W rozmowie pojawił się też wątek codziennych spraw. Nawrocka została zapytana o to, czy brakuje jej zwykłych czynności, które wcześniej wykonywała w domu. Okazuje się, że po zastaniu pierwszą damą, niewiele się zmieniło!

Po przeprowadzce do Warszawy to był szok, że ktoś a nie ja, dba o rytuał stołu. Już po tygodniu postanowiłam, że część posiłków będę przygotowywała sama. Nie chcę zbyt często angażować obcych w naszą codzienność, lubię mieć porządek wokół siebie i lubię dbać o niego na bieżąco. Zawsze prałam sama i nadal piorę, bo lubię. Naprawdę lubię wywieszać pachnące pranie. Proszę mi wierzyć, to daje mi spokój - przyznała.

"Super Expressowi" jeszcze przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta, udało się zauważyć Martę Nawrocką, gdy rozwieszała pranie na balkonie w gdańskim bloku. Przypominamy te zdjęcia niżej:

