Marta Nawrocka na okładce "Vivy"! Pierwsza dama poszła śladem Jolanty Kwaśniewskiej!

Paulina Jaworska
2025-11-04 15:03

Marta Nawrocka postanowiła iść śladem swojej poprzedniczki, ale nie Agaty Dudy, a Jolanty Kwaśniewskiej. Żona Karola Nawrockiego po raz pierwszy pojawiła się na okładce "Vivy!". Rozmowę z pierwszą damą będzie można przeczytać już w najbliższym numerze magazynu, który do kiosków trafi w czwartek, 6 listopada.

Autor: Alicja Stefaniuk / Materiały prasowe KPRP
  • Marta Nawrocka, nowa pierwsza dama, przełamuje dotychczasową tradycję milczenia poprzedniczki i pojawi się w magazynie skierowanym do kobiet.
  • Pierwsza dama udzieliła pierwszego wywiadu dla magazynu "Viva!", opowiadając o swoim nowym życiu w Pałacu Prezydenckim i tym, jak zmieniła się jej codzienność.
  • Czego możemy się spodziewać po tej rozmowie i sesji zdjęciowej?
Marta Nawrocka na okładce magazynu "Viva"

Agata Duda była konsekwentna w tym, by nie udzielać wywiadów, nieco stroniła od mediów, nie pojadała się nawet w prasie kobiecej. Była to zupełnie inna postawa, niż ta, do której przyzwyczaiły Polaków jej poprzedniczki: Jolanta Kwaśniewska, Anna Komorowska, a nawet Maria Kaczyńska. Wszystkie wspomniane panie chętnie pojawiały się w magazynach skierowanych do kobiet, ocieplając przy okazji wizerunki swoich mężów. Zwykle gościły na łamach pism przy okazji np. świąt.

CZYTAJ: Jak Polacy oceniają Martę Nawrocką? Wyniki sondażu o pierwszej damie

Najwyraźniej tą drogą chce iść Marta Nawrocka. Właśnie okazało się, że pierwsza dama będzie gościła w najnowszym numerze magazynu "Viva". Czego można się spodziewać? Magazyn tak zapowiada rozmowę z żoną Karola Nawrockiego: 

Minęły trzy miesiące od zaprzysiężenia, a świat Marty Nawrockiej wywrócił się do góry nogami. Jeszcze niedawno zakładała mundur funkcjonariuszki służby celnej, dziś otwiera drzwi Pałacu Prezydenckiego jako pierwsza dama. Ma plan. Jaki? W pierwszym wywiadzie opowiada Wiktorowi Słojkowskiemu o życiu pełnym adrenaliny, o miłości, która przetrwa każdą zmianę, i o tym, że nawet w Pałacu wciąż najbardziej lubi… zapach świeżego prania - czytamy na Instagramie. 

Będzie to pierwszy taki wywiad Marty Nawrockiej po wyborze jej męża na prezydenta, poprzedni obszerny wywiad pojawił się w tygodniku "Sieci" jeszcze przed wyborami prezydenckimi, w lutym tego roku. Zapowiedź "Vivy" zapowiada się obiecująco, tym bardziej, że z pewnością czytelnicy zobaczą też sesję zdjęciową Nawrockiej w pięknych, pałacowych wnętrzach. W takiej odsłonie pierwszej damy jeszcze nie widzieliśmy! 

MARTA NAWROCKA