Marta Nawrocka na okładce "Vivy"! Pierwsza dama poszła śladem Jolanty Kwaśniewskiej!

Marta Nawrocka, nowa pierwsza dama, przełamuje dotychczasową tradycję milczenia poprzedniczki i pojawi się w magazynie skierowanym do kobiet.

Pierwsza dama udzieliła pierwszego wywiadu dla magazynu "Viva!", opowiadając o swoim nowym życiu w Pałacu Prezydenckim i tym, jak zmieniła się jej codzienność.

Czego możemy się spodziewać po tej rozmowie i sesji zdjęciowej?

Marta Nawrocka na okładce magazynu "Viva"

Agata Duda była konsekwentna w tym, by nie udzielać wywiadów, nieco stroniła od mediów, nie pojadała się nawet w prasie kobiecej. Była to zupełnie inna postawa, niż ta, do której przyzwyczaiły Polaków jej poprzedniczki: Jolanta Kwaśniewska, Anna Komorowska, a nawet Maria Kaczyńska. Wszystkie wspomniane panie chętnie pojawiały się w magazynach skierowanych do kobiet, ocieplając przy okazji wizerunki swoich mężów. Zwykle gościły na łamach pism przy okazji np. świąt.

Najwyraźniej tą drogą chce iść Marta Nawrocka. Właśnie okazało się, że pierwsza dama będzie gościła w najnowszym numerze magazynu "Viva". Czego można się spodziewać? Magazyn tak zapowiada rozmowę z żoną Karola Nawrockiego:

Minęły trzy miesiące od zaprzysiężenia, a świat Marty Nawrockiej wywrócił się do góry nogami. Jeszcze niedawno zakładała mundur funkcjonariuszki służby celnej, dziś otwiera drzwi Pałacu Prezydenckiego jako pierwsza dama. Ma plan. Jaki? W pierwszym wywiadzie opowiada Wiktorowi Słojkowskiemu o życiu pełnym adrenaliny, o miłości, która przetrwa każdą zmianę, i o tym, że nawet w Pałacu wciąż najbardziej lubi… zapach świeżego prania - czytamy na Instagramie.

Będzie to pierwszy taki wywiad Marty Nawrockiej po wyborze jej męża na prezydenta, poprzedni obszerny wywiad pojawił się w tygodniku "Sieci" jeszcze przed wyborami prezydenckimi, w lutym tego roku. Zapowiedź "Vivy" zapowiada się obiecująco, tym bardziej, że z pewnością czytelnicy zobaczą też sesję zdjęciową Nawrockiej w pięknych, pałacowych wnętrzach. W takiej odsłonie pierwszej damy jeszcze nie widzieliśmy!