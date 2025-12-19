Marta Nawrocka przekazała swoje rękodzieło na aukcję charytatywną! Ładne?

Pierwsza dama, Marta Nawrocka, wspiera Pomorskie Hospicjum dla Dzieci.

Własnoręcznie ozdobiła bombkę, która zostanie zlicytowana na cele charytatywne.

Zobacz, jak prezydentowa zachęca do pomocy.

W ramach swojej inicjatywy, pierwsza dama osobiście ozdobiła bombkę choinkową, którą następnie przekazała na licytację charytatywną. Ten gest ma głębsze znaczenie.

- Serdecznie zachęcam do udziału w licytacji bombki, którą namalowałam na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Niech ta świąteczna ozdoba przyniesie dobro, nadzieję i realne wsparcie dla potrzebujących - stwierdziła Marta Nawrocka.

Nagranie z procesu malowania bombki zostało opublikowane w mediach społecznościowych, co ma na celu zwiększenie zasięgu akcji i zachęcenie jak największej liczby osób do wzięcia udziału w licytacji.

Od początku swojej kadencji Marta Nawrocka konsekwentnie angażuje się w różnorodne działania społeczne. Jej kalendarz obejmuje regularne wizyty w szkołach, przedszkolach i klinikach, co świadczy o jej zainteresowaniu problemami społecznymi i potrzebami różnych grup. Dodatkowo, zapowiedziała utworzenie fundacji, której celem będzie walka z hejtem, co podkreśla jej zaangażowanie w kwestie związane z etyką i bezpieczeństwem w przestrzeni publicznej.

Świąteczne przesłanie

Akcja z bombką charytatywną jest kolejnym przykładem zaangażowania Marty Nawrockiej w inicjatywy społeczne i charytatywne. W okresie przedświątecznym, kiedy wiele osób skupia się na rodzinie i tradycjach, jej działania przypominają o znaczeniu solidarności i wsparcia dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Podkreśla to również rolę pierwszej damy w promowaniu wartości społecznych i angażowaniu się w sprawy o znaczeniu ogólnokrajowym.

