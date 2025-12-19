Marta Nawrocka przekazała swoje rękodzieło na aukcję charytatywną! Ładne?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-19 9:09

Pierwsza dama Marta Nawrocka aktywnie włącza się w działalność społeczną. Jej najnowsza inicjatywa, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, koncentruje się na wsparciu Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Poprzez osobiste zaangażowanie i symboliczną akcję charytatywną, Żona prezydenta pragnie zwrócić uwagę na potrzeby najmłodszych pacjentów i zachęcić do wspierania organizacji pomagających w trudnych chwilach.

W Pałacu Prezydenckim już święta. Marta Nawrocka z rodziną ubierała choinkę

i

Autor: Marek Zieliński/Super Express W Pałacu Prezydenckim już święta. Marta Nawrocka z rodziną ubierała choinkę
  • Pierwsza dama, Marta Nawrocka, wspiera Pomorskie Hospicjum dla Dzieci.
  • Własnoręcznie ozdobiła bombkę, która zostanie zlicytowana na cele charytatywne.
  • Zobacz, jak prezydentowa zachęca do pomocy.

W ramach swojej inicjatywy, pierwsza dama osobiście ozdobiła bombkę choinkową, którą następnie przekazała na licytację charytatywną. Ten gest ma głębsze znaczenie.

- Serdecznie zachęcam do udziału w licytacji bombki, którą namalowałam na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Niech ta świąteczna ozdoba przyniesie dobro, nadzieję i realne wsparcie dla potrzebujących - stwierdziła Marta Nawrocka.

Nagranie z procesu malowania bombki zostało opublikowane w mediach społecznościowych, co ma na celu zwiększenie zasięgu akcji i zachęcenie jak największej liczby osób do wzięcia udziału w licytacji.

Marta Nawrocka prosi o pomoc. Chodzi o 7-letnią Tosię

Od początku swojej kadencji Marta Nawrocka konsekwentnie angażuje się w różnorodne działania społeczne. Jej kalendarz obejmuje regularne wizyty w szkołach, przedszkolach i klinikach, co świadczy o jej zainteresowaniu problemami społecznymi i potrzebami różnych grup. Dodatkowo, zapowiedziała utworzenie fundacji, której celem będzie walka z hejtem, co podkreśla jej zaangażowanie w kwestie związane z etyką i bezpieczeństwem w przestrzeni publicznej.

Świąteczne przesłanie 

Akcja z bombką charytatywną jest kolejnym przykładem zaangażowania Marty Nawrockiej w inicjatywy społeczne i charytatywne. W okresie przedświątecznym, kiedy wiele osób skupia się na rodzinie i tradycjach, jej działania przypominają o znaczeniu solidarności i wsparcia dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Podkreśla to również rolę pierwszej damy w promowaniu wartości społecznych i angażowaniu się w sprawy o znaczeniu ogólnokrajowym.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką na spotkaniu przedświątecznym z Paniami Ambasador i Współmałżonkami Szefów Misji Dyplomatycznych:

Marta Nawrocka na spotkaniu przedświątecznym z Paniami Ambasador i Współmałżonkami Szefów Misji Dyplomatycznych
10 zdjęć
Sonda
Czy Marta Nawrocka będzie lepszą pierwszą damą niż Agata Duda?
2025 12 18 Express Biedrzyckiej - wstęp
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA