Pastwili się nad podopiecznymi DPS. Zakonnica z zarzutami

Skandal w DPS we Wschowie. Prokuratura bada sprawę znęcania się nad podopiecznymi

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła śledztwo dotyczące sposobu opieki nad podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej we Wschowie, który jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. W sprawie przedstawiono zarzuty trzem kobietom – poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Ewa Antonowicz.

Zarzuty dla zakonnicy i pracownic DPS

W ramach śledztwa jednej z podejrzanych, jak podaje prokuratura, przedstawiono zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad wychowankami nieporadnymi ze względu na wiek oraz upośledzenie umysłowe. Dwóm pozostałym kobietom, nie będącym zakonnicami, zarzucono zmuszanie podopiecznego do określonego działania.

Wobec podejrzanej o znęcanie się zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z opieką nad osobami małoletnimi oraz niepełnosprawnymi.

Śledztwo w toku. Prokuratura oszczędna w słowach

- Z uwagi na dobro wychowanków oraz rozwojowy charakter sprawy, na obecnym etapie postępowania nie udzielamy dalszych informacji – zaznaczyła prok. Ewa Antonowicz.

Zgodnie z kodeksem karnym, za znęcanie się nad osobą nieporadną grozi od 6 miesięcy do lat 8, natomiast za zmuszanie do określonego działania do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku, a prokuratura prowadzi dalsze czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności.

