Piekło w DPS. Pastwili się nad podopiecznymi. Zakonnica z zarzutami

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-12-19 8:20

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze prowadzi śledztwo w sprawie skandalicznych praktyk w Domu Pomocy Społecznej we Wschowie. Trzy kobiety, w tym jedna zakonnica, usłyszały zarzuty dotyczące znęcania się nad podopiecznymi i zmuszania ich do określonych działań. Co się działo za murami DPS?

Pastwili się nad podopiecznymi DPS. Zakonnica z zarzutami

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

Skandal w DPS we Wschowie. Prokuratura bada sprawę znęcania się nad podopiecznymi

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła śledztwo dotyczące sposobu opieki nad podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej we Wschowie, który jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. W sprawie przedstawiono zarzuty trzem kobietom – poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Ewa Antonowicz.

Polecany artykuł:

Córka staranowała matkę na hotelowym parkingu! 58-letnia kobieta nie żyje

Zarzuty dla zakonnicy i pracownic DPS

W ramach śledztwa jednej z podejrzanych, jak podaje prokuratura, przedstawiono zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad wychowankami nieporadnymi ze względu na wiek oraz upośledzenie umysłowe. Dwóm pozostałym kobietom, nie będącym zakonnicami, zarzucono zmuszanie podopiecznego do określonego działania.

Wobec podejrzanej o znęcanie się zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z opieką nad osobami małoletnimi oraz niepełnosprawnymi.

Śledztwo w toku. Prokuratura oszczędna w słowach

- Z uwagi na dobro wychowanków oraz rozwojowy charakter sprawy, na obecnym etapie postępowania nie udzielamy dalszych informacji – zaznaczyła prok. Ewa Antonowicz.

Zgodnie z kodeksem karnym, za znęcanie się nad osobą nieporadną grozi od 6 miesięcy do lat 8, natomiast za zmuszanie do określonego działania do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku, a prokuratura prowadzi dalsze czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności.

Polecany artykuł:

Śmierć małej dziewczynki w Kołobrzegu. Prokuratura ujawniła wyniki badań
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Zakonnice zorganizowały turniej piłkarski. W zbożnym celu oczywiście
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
DPS
ZAKONNICA
ZNĘCANIE SIĘ
PROKURATURA ZIELONA GÓRA
ZARZUTY