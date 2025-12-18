Córka staranowała matkę na hotelowym parkingu! 58-letnia kobieta nie żyje

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-18 10:05

Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w Zielonej Górze. Kobieta, manewrując samochodem na parkingu, śmiertelnie potrąciła swoją matkę. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia 58-latki nie udało się uratować. Jak doszło do tej potwornej tragedii?

Koszmarny wypadek na hotelowym parkingu. Córka potrąciła matkę

Do wypadku doszło w środę, 17 grudnia wieczorem na parkingu hotelowym przy ul. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze. Jak podaje lokalny portal newslubuski.pl, kobieta kierująca samochodem na niemieckich numerach rejestracyjnych przestawiała pojazd. Jej matka w tym czasie wskazywała jej miejsce do zaparkowania. Nagle kierująca ruszyła z impetem do przodu, najprawdopodobniej myląc pedał gazu z hamulcem. Samochód staranował matkę i uderzył w ogrodzenie parkingu.

Reanimacja i śmierć w szpitalu. Lekarze walczyli do końca

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Strażacy wydobyli kobietę spod pojazdu. Poszkodowana doznała bardzo poważnych obrażeń. Doszło u niej do zatrzymania krążenia. Jak relacjonują świadkowie, była dwukrotnie reanimowana na miejscu zdarzenia, po czym trafiła do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, 58-latka zmarła.

Śledztwo wyjaśni okoliczności tragedii. Co się stało na hotelowym parkingu?

Okoliczności tragicznego wypadku będą teraz wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą ustalać, dlaczego doszło do tak nieszczęśliwego wypadku i czy kierująca pojazdem kobieta zachowała podczas manewru wszelkie środki ostrożności.

Tragiczny wypadek. Córka wjechała w matkę
7 zdjęć
POLICJA
PROKURATURA
ŚMIERTELNY WYPADEK
ZIELONA GÓRA
WYPADEK