Wyniki Eurojackpot 16.12.2025

Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot, 16 grudnia, nie odnotowano głównej wygranej w żadnym z krajów, w których dostępna jest gra. Nikomu nie udało się wytypować w całości zestawu wylosowanych liczb, a był on następujący: 12, 22, 28, 30, 31 oraz 4 i 11. Wygrane drugiego stopnia o wartości 669 842,80 euro odnotowano w Niemczech i Chorwacji.

Wygrane trzeciego stopnia padły w Niemczech, Holandii, Norwegii i Polsce. Każdy z graczy wygrał kwotę 188 880,10 euro, która zostanie pomniejszona o należny podatek od wysokich wygranych. Ile to w przeliczeniu na złotówki i gdzie padła wygrana w naszym kraju?

Gdzie padła wysoka wygrana Eurojackpot w Polsce?

Zwycięski kupon Eurojackpot w Polsce został zakupiony w kolekturze Lotto przy ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze. Jak informuje Totalizator Sportowy, gracz postanowił zaufać swojemu szczęściu i wybrał metodę chybił trafił. Dzięki temu trafił wygraną trzeciego stopnia (5+0) wartą 1 424 381,00 zł. Warto dodać, że jest to najwyższa wygrana odnotowana w Eurojackpot w Zielonej Górze.

Miliony do zgarnięcia

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 19 grudnia. Do wygrania będzie aż 130 milionów złotych, tyle wynosi bowiem kumulacja. Czy tym razem znów do kogoś uśmiechnie się szczęście i zgarnie całą pulę? Przekonamy się już wkrótce.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie