Wyniki Eurojackpot 16.12.2025
Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot, 16 grudnia, nie odnotowano głównej wygranej w żadnym z krajów, w których dostępna jest gra. Nikomu nie udało się wytypować w całości zestawu wylosowanych liczb, a był on następujący: 12, 22, 28, 30, 31 oraz 4 i 11. Wygrane drugiego stopnia o wartości 669 842,80 euro odnotowano w Niemczech i Chorwacji.
Wygrane trzeciego stopnia padły w Niemczech, Holandii, Norwegii i Polsce. Każdy z graczy wygrał kwotę 188 880,10 euro, która zostanie pomniejszona o należny podatek od wysokich wygranych. Ile to w przeliczeniu na złotówki i gdzie padła wygrana w naszym kraju?
Gdzie padła wysoka wygrana Eurojackpot w Polsce?
Zwycięski kupon Eurojackpot w Polsce został zakupiony w kolekturze Lotto przy ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze. Jak informuje Totalizator Sportowy, gracz postanowił zaufać swojemu szczęściu i wybrał metodę chybił trafił. Dzięki temu trafił wygraną trzeciego stopnia (5+0) wartą 1 424 381,00 zł. Warto dodać, że jest to najwyższa wygrana odnotowana w Eurojackpot w Zielonej Górze.
Miliony do zgarnięcia
Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 19 grudnia. Do wygrania będzie aż 130 milionów złotych, tyle wynosi bowiem kumulacja. Czy tym razem znów do kogoś uśmiechnie się szczęście i zgarnie całą pulę? Przekonamy się już wkrótce.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.
Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.
Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki