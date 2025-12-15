Intensywne poszukiwania Gabriela Nowaka trwają ponad tydzień. Policja prosi o pomoc

W poszukiwaniach uczestniczy Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Żar wraz z psami tropiącymi, Państwowa Straż Pożarna z Lubska, Ochotnicze Straże Pożarne z Kunic, Kargowej, Górzyna i Starej Wody oraz Straż Leśna. Jak informuje młodszy aspirant Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach, służby przeczesują trudny teren, wykorzystując drony i psy tropiące. To już piąty dzień działań, w które zaangażowane są dziesiątki osób.

- Obszar poszukiwań jest bardzo trudnym terenem, w którym występują liczne bagna i wzniesienia – podkreśla mł. asp. Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Mimo to, policjanci wraz z ochotnikami tworzą tyraliery, którymi przeczesują obszar metr po metrze. Równocześnie policjanci pionu kryminalnego sprawdzają monitoringi i zgłoszenia od mieszkańców, starając się zebrać jak najwięcej informacji na temat zaginionego.

Do akcji poszukiwawczej wykorzystywany jest również policyjny śmigłowiec, a w działania włączyli się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, co świadczy o skali i powadze sytuacji.

Rysopis zaginionego Gabriela Nowaka. Apel o pomoc

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca przebywania Gabriela Nowaka. 27-latek ma 178 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę, krótkie czarne włosy oraz ciemny zarost na twarzy. W chwili zaginięcia ubrany był w odzież typu moro oraz sportowe, czarne buty.

Wszystkie osoby posiadające informacje na temat miejsca przebywania mężczyzny proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Żarach pod numerami telefonów: 477 94 14 11 lub 661 553 849. Każda, nawet najmniejsza informacja może okazać się kluczowa w odnalezieniu zaginionego.

Nadzieja na odnalezienie 27-latka nie gaśnie

Mimo upływającego czasu i trudnych warunków terenowych, służby nie ustają w wysiłkach, by odnaleźć Gabriela Nowaka. Zaangażowanie tak wielu osób i wykorzystanie nowoczesnych technologii daje nadzieję na pozytywny finał tej dramatycznej historii. Pozostaje mieć nadzieję, że Gabriel Nowak zostanie odnaleziony cały i zdrowy.

