Grażyna Wolszczak (67 l.) jest jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Zadebiutowała w 1983 roku na deskach Teatru Nowego w Poznaniu, a trzy lata później zagrała w filmie "Maskarada". Od tamtej pory gra niemal bez przerwy. Rozpoznawalność przyniosła jej rola w "Klanie", ale prawdziwą popularność zyskała dzięki "Na Wspólnej".

Przed laty aktorka przeżyła ogromną tragedię. W połowie lat 80. związała się z idolem młodzieży Markiem Sikorą. Po ślubie wyjechali do Warszawy, gdzie Grażyna Wolszczak rozwijała karierę aktorką, a jej mąż reżyserską. W 1991 roku na świat przyszedł jedyny syn pary - Filip. "Życie nas rozpieszczało" - stwierdziła w rozmowie z "Życiem na gorąco". Rodzinne szczęście przerwała nagła śmierć aktora. Marek Sikora odszedł 22 lipca 1996 roku, miesiąc przed swoimi 37. urodzinami.

Pogrążona w żałobie aktorka skupiła się na wychowaniu syna. Długo nawet nie myślała o wejściu w kolejny związek. Dopiero po wielu latach znalazła miłość i szczęście w ramionach Cezarego Harasimowicza (70 l.). Filip szybko zaakceptował nowego mężczyznę w życiu mamy. Nie chciał by była samotna. Aktorka i scenarzysta są razem od prawie 25 lat.

Tak mieszka Grażyna Wolszczak. Luksus w stylu retro

Grażyna Wolszczak i Cezary Harasimowicz mieszkają na dziesiątym piętrze apartamentowca. 107-metrowym mieszkanie znajduje się w centrum Warszawy. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" wyznali, że o wybrali to mieszkanie przez wzgląd na widok. Sercem mieszkania od zawsze była połączona z salonem i jadalnią kuchnia.

Kilka miesięcy temu aktorka postanowiła zmienić nieco wygląd sypialni. W tym celu zwróciła się do projektantki wnętrz Marty Eljasiak Dziki. Ta zaproponowała przearanżowanie całego mieszkania. Efekty przemiany można zobaczyć w social mediach projektantki i na jej stronie.

Apartament Grażyny Wolszczak zyskał zupełnie nowy wygląd. Przestrzeń nabrała kolorów, a całość jest urządzona w unikalnym stylu. Nie brakuje odważnych rozwiązań i dekoracji. Przy wejściu do mieszkania rzuca się w oczy srebrna kolumna, na której stoi niewielka rzeźba. Wszechobecne lustra nadają wnętrzom głębi. Kuchnia, której Wolszczak początkowo nie chciała zmieniać, zachwyca wyglądem. Kolorów nie brakuje również w łazience.

