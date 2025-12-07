Okrzyknięto ją najpiękniejszą aktorką w Polsce! Ma 67 lat, a formy zazdroszczą jej sporo młodsze koleżanki

Grażyna Wolszczak: Od czterdziestu lat na ekranie

Grażyna Wolszczak (67 l.) aktorską karierę rozpoczęła na początku lat 80. Zadebiutowała w 1983 roku na deskach Teatru Nowego w Poznaniu, a trzy lata później zagrała w filmie "Maskarada". Od tamtej pory gra niemal bez przerwy, ale na sławę musiała trochę poczekać. Rozpoznawalność przyniosła jej rola w "Klanie", ale prawdziwą popularność zyskała dzięki "Na Wspólnej". Dziś jest jedną z najbardziej lubianych aktorek w kraju.

W 2001 roku zagrała Yennefer w "Wiedźminie". Chociaż film oraz serial nie bardziej bawił niż zachwycał, to wszyscy chwalili rolę Grażyny Wolszczak. Aktorka miała ponad 40 lat, gdy wcielała się w piękną czarodziejkę i wiele osób nadal nie może wyobrazić sobie kogoś innego w tej roli. Sama aktorka z łatwością mogłaby i dziś odnaleźć się w tej roli. Patrząc bowiem na jej najnowsze zdjęcia, można uznać, że czas się dla niej zatrzymał jakieś trzy dekady temu.

Grażyna Wolszczak zdradziła sekret swojej urody

Lata mijają, a Grażyna Wolszczak nadal wyróżnia się niezwykłą urodą. W 2005 roku otrzymała nominację do tytułu Najpiękniejszej Polki. Aktorka nie kryje, że pomaga swojej urodzie. Unika jednak większych ingerencji czy operacji plastycznych, które mogłyby zmienić jej rysy twarzy. Zamiast tego chętnie korzysta z mniej inwazyjnych zabiegów. I wcale tego nie ukrywa. Przed laty przyznała się też do stosowania botoksu, z którym jednak bardzo uważa, bo, jak podkreśla, "aktorka musi się marszczyć".

Często sama pokazuje w mediach społecznościowych, jakie zabiegi właśnie przechodzi. W jednym z instagramowych wyznała, że jest pod stałą opieką zaufanej pani doktor, która dba o jej twarz i ciało. Podkreśliła również, jak ważna jest regularność przechodzonych zabiegów.

Starzeję się, jak każdy, tylko że wolniej. Doktoressa robi cały plan terapeutyczny i delikatnie, nie zmieniając rysów twarzy (mój ulubiony termin "baby- botoks") pomaga zachować świeżość tak długo jak się da - napisała aktorka.

Kilka lat temu w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdziła, że starzenie to nieunikniony i naturalny proces. I chociaż niektórym jest do twarzy w siwych włosach i ze zmarszczkami, ale ona uważa, że "lepiej starzeć się później niż wcześniej".

Nie zamierzam udawać, że mam 20 czy 30 lat. Lubię swoje zmarszczki, ale w umiarkowanej liczbie – mówiła.

Grażyna Wolszczak jest również bardzo aktywna fizycznie. 67-letnia aktorka regularnie trenuje siłowo i biega. Kilka razy w tygodniu intensywnie trenuje. Pewien czas temu na nowo zakochała się w jodze.

